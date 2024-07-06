Gazze'de ateşkes umutları yeniden yeşerdi! Hamas teklifi kabul etti, İsrail iyimser...

İsrail'in aylardır katliam yaptığı Gazze'de ateşkes umutları yeniden yeşerdi. Hamas, ABD'nin İsrailli rehineler için görüşme teklifini kabul etti. Mossad, arabuluculara İsrail'in anlaşmayı onaylayacağı konusunda iyimser olduğunu aktardı.

Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk, genç yaşlı milyonlarca sivil 9 aydır İsrail'in katliam saldırılarıyla mücadele ediyor. 40 binden fazla sivilin katledildiği Gazze'de ateşkes umutları yeniden yeşerdi. ABD Başkanı Joe Biden'in Haziran ayında duyurduğu 3 aşamalı ateşkes planının ardından taraflar yeniden görüşmeye başladı. İddialara göre Hamas, ABD'nin İsrailli rehineler için görüşme teklifini kabul etti. Mossad, arabuluculara İsrail'in anlaşmayı onaylayacağı konusunda iyimser olduğunu aktardı.

HAMAS, REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN GÖRÜŞME TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın üst düzey bir Hamas yetkilisine dayandırdığı haberine göre Hamas, ABD tarafından yapılan ve 3 aşamalı anlaşmanın ilk aşamasından 16 gün sonra aralarında İsrailli askerlerin de bulunduğu rehinelerin serbest bırakılması için görüşmelere başlanması teklifini kabul etti.

Kaynağa göre Hamas, ABD'nin 3 aşamalı ateşkes anlaşmayı kabul etmek için öne sürdüğü "İsrail'in kalıcı bir ateşkes taahhüdünde bulunması" şartından vazgeçti. Hamas yetkilisi, bunun 6 haftalık ateşkesi içeren ilk aşamada müzakereler yoluyla sağlanmasına izin vereceğini belirtti.

GAZZE'DE SAVAŞIN SONA ERMESİ YAKIN

Adı açıklanmayan bir Filistinli yetkili ise teklifin, İsrail tarafından kabul edilmesi halinde bir çerçeve anlaşmaya ulaşılmasını sağlayabileceğini ve Gazze'de 9 aydır devam eden savaşa son verebileceğini söyledi. İsrailli müzakere heyetinden bir kaynak ise "gerçekten anlaşmaya ulaşılabilme şansı bulunduğunu" belirtti.

İSRAİL ATEŞKES VE ESİR TAKSAI ANLAŞMASI İÇİN İYİMSER

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ise Mossad yetkilileri, "İsrail'de hükümetin ve Güvenlik Kabinesinin ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylaması konusunda iyimser olduklarını", Tel Aviv ile Hamas arasındaki arabulucu ülkelere bildirdi.