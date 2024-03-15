İsrail'den Ramazanın ilk cumasında da Mescid-i Aksa'nın kapısına demir bariyer

Aylardır abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdüren İsrail, Ramazan ayının ilk cuma namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilerin Kudüs'e geçişine kısıtlama uyguladı. İsrail'in sabah saatlerinden bu yana çok sayıda asker ve polis konuşlandırdığı kontrol noktalarına akın eden çok sayıda Filistinli kontrol noktalarından geri dönmek zorunda kaldı. Bazı Filistinliler, "Bu, Filistinlilerin güvenlik bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya girmesini engellemeye yönelik bir İsrail politikasıdır. Tokat yemiş gibiyim" sözleri ile isyan etti.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar Ramazan ayının ilk cumasında da devam ediyor.

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa’nın içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki yolları demir bariyerlerle kapatarak konuşlandı.

DEMİR BARİYERLERDEN GERİ ÇEVRİLDİLER

İşgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen Filistinliler, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktası ile şehrin güneyindeki "300" isimli kontrol noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana çok sayıda asker ve polis konuşlandırdığı kontrol noktalarına akın eden Filistinlilerin Kudüs’e girişine çeşitli nedenlerle izin verilmedi.

Çok sayıda Filistinli, kontrol noktalarından geri dönmek zorunda kaldı.

İsrail, Batı Şeria'da yaşayan 50 yaş üstü kadınların ve 55 yaş üstü erkeklerin, cuma günleri Mescid-i Aksa'da ibadet etmek için özel izin almaları şartıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'e gelebileceğini açıklamıştı.

'İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ NEREDE?'

Ramallah kentinden kontrol noktasına gelen Ranya Ebu Safiye (48), yaş sınırına uymadığı için İsrail yetkililerin Kudüs'e girmesini engellediğini söyledi.

Ebu Safiye, "Kudüs şehrine girip ibadet etmek için her yıl Ramazan ayını bekliyoruz ama uygulanan kısıtlamalar nedeniyle engelleniyoruz. Biz sadece namaz kılmak için geldik. Hareket özgürlüğü nerede, ibadet özgürlüğü nerede?" sözleriyle kısıtlamalara tepki gösterdi.

Ramazan ayı boyunca kutsal yerlere erişimlerine izin verilmediğini kaydeden Ebu Safiye, İsrail'in "yeni bir gerçeklik dayatmak ve kontrol etmek amacıyla Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs kentini Müslümanlardan boşaltmaya çalıştığını" belirtti.

'TOKAT YEMİŞ GİBİYİM'

Nablus kentinden gelen Filistinli Sadık Feyl (71), "Manyetik kartım (elektronik güvenlik kartı) olmadığı bahanesiyle beni geri gönderdiler" diye konuştu.

Feyl, "Bu yaşta benden izin belgesi isteniyor, kolaylık bunun neresinde? Bu, Filistinlilerin güvenlik bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya girmesini engellemeye yönelik bir İsrail politikasıdır. Bu, Ramazan ayında Kudüs'e girmemin engellendiği ilk yıl. Tokat yemiş gibiyim" ifadelerini kullandı.

Beytüllahim'deki kontrol noktasında da aynı durum yaşandı ve yaş sınırı, özel izin belgesi gibi çeşitli gerekçelerle Filistinlilerin Kudüs’e girişine izin verilmedi.

'BU FİLİSTİN HALKINDAN İNTİKAM ALMAK'

Filistinli Ahmed Mehamid (65) de özel izni olmadığı gerekçesiyle Kudüs’e girmesine izin verilmediğini ifade etti. Mehamid, "Biz yaşlılar genellikle izinsiz giriyorduk. Bugün çok sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor ve Mescid-i Aksa'ya girişimiz engelleniyor. Bu Filistin halkından intikam almak" diye konuştu.

AMBULANS EKİPLERİNE SALDIRDILAR

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermediği ve Aksa'ya gelen ambulans ekiplerine saldırdığı belirtildi.

HAMAS'TAN ABLUKAYI KIRMA ÇAĞRISI

Öte yandan Hamas, ramazan ayının ilk cumasında İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki ablukasını kırma çağrısında bulunmuştu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki ve (İsrail'in) içindeki halkı, bu zamanlarda gizlenen Siyonist saldırganlığına karşı Mescid-i Aksa'nın savunulmasına acilen katılmaları için seferber ediyoruz" ifadelerini kullanılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu pazartesi günü yaptığı açıklamada, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilerin geçerli bir manyetik (güvenlik) iznine sahip olmaları ve güvenlik durumlarının değerlendirilmesi şartıyla ramazan ayı boyunca cuma günleri Kudüs’e girişlerine izin verileceğini açıklamıştı.

Açıklamada, sadece 55 yaş üstü erkeklerin, 50 yaş üstü kadınların ve 10 yaş altı çocukların ibadet etmesine izin verileceği belirtilmişti.