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İsrail'ın dünyayı ayağa kaldıran misillemesinin görüntüleri paylaşıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Haber7 / BBC / Ynetnews
- Güncelleme:
İsrail&#039;ın dünyayı ayağa kaldıran misillemesinin görüntüleri paylaşıldı!

Dünya Haberleri  / Haber7 / BBC / Ynetnews

İran International tarafından İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının görüntüleri paylaşıldı.

İran International tarafından İsrail'in İran'a cuma günü gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. 20 Nisan 2024 tarihinde SkyWatch tarafından çekilen uydu görüntüleri, İsfahan'ın yaklaşık 20 km kuzeydoğusunda bulunan ve İsrail'in misillemesi sonucu hasar aldığı belirlenen Natanz'daki nükleer tesisin 150 km güneyinde bulunan Sekizinci Şekari Hava Üssü'ndeki bir hava savunma sistemini gösteriyor.

Yayınlanan uydu görüntüleri, İran askeri üssünün misilleme sonucu ağır hasar aldığını gösteriyor. Üst düzey iki İranlı yetkili, saldırının Rus yapımı S-300 hava savunma sistemini imha ettiğini açıkladı. 

İsrail'ın dünyayı ayağa kaldıran misillemesinin görüntüleri paylaşıldı! - 1. Resim

SALDIRININ DIŞ BASINDAKİ YANSIMALARI

New York Times'a göre saldırı, savaş uçakları tarafından uzaktan fırlatılan füzeler kullanılarak gerçekleştirildi ve İsrail uçakları İran hava sahasına girmedi. 

BBC'ye göre ise İsrail'in İran'a yönelik misillemesi sonucu vurulan askeri üste hasar meydana geldiği ancak hasarın büyüklüğü hakkında kesin bir hükme varmanın olanaksız olduğu bilgisi paylaşıldı. Haberde "Saldırıda hangi silah veya silahların kullanıldığı belirsizliğini korurken, uydu görüntülerinde hava üssünde hasar olduğuna dair kanıtlar tespit edildi." ifadeleri yer alıyor.

İsrail'ın dünyayı ayağa kaldıran misillemesinin görüntüleri paylaşıldı! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Haber7 / BBC / Ynetnews
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