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    • CNN, İsrail'in Filistinlilere yaptığı işkenceyi görüntülerle belgeledi

    İsrail'in sivillere yönelik işlediği insanlık suçlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Şüpheli sıfatıyla tutuklu tutulan 20 kadar Filistinliyi ince kıyafetlerle yağmurlu ve soğuk havada bekleten İsrail askerlerini görüntüleyen CNN, Gazze'de yaşanan binlerce işkence örneklerinden birini böylelikle belgelemiş oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    CNN, İsrail&#039;in Filistinlilere yaptığı işkenceyi görüntülerle belgeledi
    İsrail, CNN, İşkence, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    CNN'in 27 Ocak sabahı Gazze sınırı yakınlarında kaydettiği görüntüler, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik kötü muamelesini bir kez daha gözler önüne serdi.

    SOĞUKTA VE YAĞMURDA BEKLETİYORLAR

    Görüntülerde beyaz kıyafetler giydirilmiş 20'den fazla Filistinlinin, İsrailli askerler tarafından elleri ve gözleri bağlı şekilde yerde diz çöktürülerek oturtulması yer alıyor.

    CNN, İsrail'in Filistinlilere yaptığı işkenceyi görüntülerle belgeledi

    Olay anlarını kayıt altına alan ekipte bulunan CNN Muhabiri Jeremy Diamond, görüntüler hakkında şunları söyledi:

    "Cumartesi sabahı, Gazze sınırı yakınlarında 20'den fazla erkeğin soğuk ve yağışlı havada yerde diz çökerek oturduğunu ve yanlarında İsrail askerleri olduğunu gördük. Şimdi bu kişilerin Gazze'de İsrail tarafından tutuklanan ve sorgu için İsrail'e getirilen Filistinliler olduğunu öğrendim. Bu kişiler gözleri bağlanmış ve yalın ayak haldeydiler. Elleri arkadan bağlanmıştı ve üstlerinde beyaz tulumlar vardı. Biz bu görüntüleri kaydederken hava 10 dereceydi ve şiddetli yağmur vardı."

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    Söz konusu kişilerin bedenen yorgun olduğunu ve bazılarının başlarını dik tutmakta zorluk yaşadığını kaydeden Diamond, İsrail ordusunun kendilerine, çıplak arandıkları için bu kişilere tulumların giydirildiğini ve götürüldükleri yerlerde kıyafetlerinin geri verildiğini söylediğini aktardı.

    CNN, İsrail'in Filistinlilere yaptığı işkenceyi görüntülerle belgeledi

    Diamond, "Bu kişilerin ne kadar süre bu şekilde soğuk havada dışarıda kaldığını bilemiyoruz çünkü bizim görüntü aldığımızı fark eden bir İsrail askeri gelip, bu kişilerin terör şüphelisi olduğunu iddia ederek, bölgeyi terk etmemizi istedi." ifadesini kullandı.

    İlk kez CNN'in birinci elden İsrailli askerlerin Filistinlilere yönelik muamelesini kayıt altına aldığını ve daha önce de farklı görüntülerin ortaya çıktığını belirten Diamond, İsrail'in hala "uluslararası hukuk" çerçevesinde hareket ettiğini savunmasına dikkati çekti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailCNNİşkence
    Haberler > Dünya > CNN, İsrail'in Filistinlilere yaptığı işkenceyi görüntülerle belgeledi
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