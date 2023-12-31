İsrail'den Filistinli esirlere işkence! Hamile kadınlar aç ve susuz bırakılıyor

31 Aralık 2023 10:21 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 10:38

İsrail zulmü kadın, çocuk, yaşlı demeden devam ediyor. İsrail'in Damon Cezaevi'ndeki 80 kadın esirin işkenceye maruz kaldığı ve aç bırakıldığı bildirildi. Batı Şeria ve Kudüs'ten getirilen kadınların yanı sıra Gazzeli kadınların çoğunlukta olduğu ve Gazzelilerin ayrı tutularak en kötü muameleye maruz bırakıldıkları açıklandı.

İSRAİL'İN UTANÇ VESİKASI

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden, avukatların Damon Cezaevi'ne yaptığı ziyaret ve buradaki esirlerle görüşmelerinin ardından, çoğunluğu Gazze Şeridi'nden olan Filistinli kadınların durumuna ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Damon Cezaevi'nde çoğunluğu Gazze Şeridi'nden, diğerleri Batı Şeria ve Kudüs ile İsrail'deki şehirlerden 80 kadın esirin bulunduğu belirtildi.

NAZİLERİN TOPLAMA KAMPINA BENZİYOR

Cezaevindeki Filistinli kadınların işkence gördüğü, hakaret ve aşağılamaya maruz kaldığı, aç bırakıldığı kaydedilen açıklamada, koğuşların çok kalabalık olduğu, çoğunluğunun yerde yatmak zorunda bırakıldığı ve hapishane yönetiminin battaniye girişine de izin vermediği kaydedildi.

Bazılarının hapse girmesinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen hâlen aynı kıyafeti giydiği, hapishane yönetiminin, kıyafet girişine de müsaade etmediği aktarıldı.

Gazzeli esirler ile diğer esirlerin birbirinden ayrı tutulduğu, iletişim halinde olmalarının engellendiği kaydedilen açıklamada, Gazzelilerin kat kat daha kötü uygulamalara maruz kaldığı, hapishane yönetiminin içmeleri için içmeye elverişli olmayan sular verdiği belirtildi.

HAMİLELER KASITLI AÇ BIRAKILIYOR

Hapishane yönetimi tarafından yanmış ve yenmeyecek durumda yiyecekler verilen 4 aylık hamile bir kadının kasten aç bırakıldığı, 82 yaşındaki yaşlı bir kadının ise aşağılayıcı muamelelerle karşılaştığı ifade edildi.

İsrail'in cezaevlerindeki Filistinlilere hukuk dışı uygulamalarına karşı başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası toplumdan harekete geçmesi istendi.

Konuyla alakalı İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.



