İsrail hükümetinin, Türkiye’yi hedef almak amacıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını oy birliğiyle tanıma kararı Ermenistan’da karşılık bulmadı. Karara ilişkin konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Tel Aviv'in hamlesine cevap vermeyeceklerini belirterek, "Bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın, Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz" dedi.

Gazze, Lübnan Suriye'deki son saldırıları nedeniyle uluslararası alanda yoğun baskı altında olan ve Ankara ile diplomatik ipleri kopma noktasına getiren İsrail hükümeti, Türkiye’yi sıkıştırmak için "1915 kartını" masaya sürdü. Kabinede oy birliğiyle alınan tanıma kararı, Tel Aviv tarafından Ankara’ya karşı bir misilleme ve baskı aracı olarak planlansa da bizzat Ermenistan yönetiminden gelen açıklamayla boşa çıktı.

"SİLAH OLARAK KULLANILMASINA DAHİL OLMAYACAĞIZ"

Başbakan Nikol Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin kritik toplantısının ardından basının sorularını cevapladı. İsrail’in aldığı karara Ermenistan olarak neden bir tebrik veya resmi cevap üretmedikleri sorulan Paşinyan, konunun uluslararası ilişkilerde istismar edilmesine set çeken şu ifadeleri kullandı:

"Bir cevap verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın, Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz."

Son dönemde Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirme, sınır hatlarını belirleme ve Güney Kafkasya'da kalıcı barışı sağlama adına pragmatik adımlar atan Paşinyan yönetimi, üçüncü ülkelerin tarihi olayları "siyasi şantaj" malzemesi yapmasından rahatsız olduğunu bu çıkışıyla netleştirdi.

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AZERBAYCAN'DAN KINAMA MESAJI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili aldığı karara yönelik yazılı açıklama yaptı.

İsrail hükümetinin aldığı kararın ciddi endişe doğurduğu belirtilen açıklamada, "1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçeklerin çarpıtılması, karmaşık tarihi süreçlerin hukuki ve bilimsel temellerden uzak bir şekilde siyasi karar konusu haline getirilmesi kabul edilemez." değerlendirmesine yer verildi.

Bu tür adımların uzlaşma ve karşılıklı anlayışa değil, mevcut çelişkilerin daha da derinleşmesine hizmet ettiği, bölgede kalıcı barış ve uzlaşı çabalarını engellediği kaydedilen açıklamada, "İsrail hükümetini aldığı bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan'ın tarihi gerçeklerin savunulması, uluslararası hukukun ilkelerine saygı gösterilmesi ve bölgede kalıcı barışın teşvik edilmesi yönündeki kararlı tutumunu bundan sonra da sürdüreceği vurgulandı.

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