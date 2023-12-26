İsrailli araştırma şirketi ortaya koydu! 'Savaş ekonomiyi vurdu, İsrail'de işsizlik had safhada'

26 Aralık 2023 10:42 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 10:51

İsrail merkezli Taub Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi'nin ortaya koyduğu raporda, Hamas'la yapılan savaşın İsrail'in ekonomisine ciddi bir darbe vurduğu belirtiliyor.

Okulların kapatılmasının ebeveynleri evde kalmak zorunda bırakmasının ve işçilerin askerliğe çağrılmasının ekonomiye ciddi bir yük olduğu kaydedildi.

İŞVERENLER ZORDA

Savaşın aniden patlak vermesi üzerine birçok işçinin yedek göreve alınması, işverenleri de zor durumda bıraktı. İsrail hükümetinin maddi yardım ve ek hibe sözlerinin yavaş ulaştığını belirtilirken, birçok esnaf ve serbest meslek sahibi vatandaşın battığı kaydedildi.

İsrail Merkezi İstatistik Bürosu'nun verilerine dayanan raporda, Ekim ayı itibarıyla, İsrail işgücünün yarısından fazlasını istihdam eden orta ve büyük ölçekteki şirketlerde çalışanların beşte birinin yedek askerlik görevinde olduğunu belirtildi.

ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ

İsrail'deki mevcut işgücü sıkıntısının özellikle inşaat, tarım ve turizm sektörlerinde zirveye ulaştığı ifade edildi. Sektördeki kol gücünün büyük oranda Filistinli işçilere dayandığını gösteren veriler, savaşın başından bu yana İsrail'e girişleri yasaklanması sonucu piyasaların çöküşe gittiği kaydedildi.

İsrail Demokrasi Enstitüsü araştırma başkan yardımcısı ve İsrail Merkez Bankası eski yöneticilerinden Karnit Flug, "Gördüğümüz geniş tahmin yelpazesi, çatışmaların ne kadar süreceği ve ne kadar yoğun olacağına dair bazı farklı varsayımlardan kaynaklanıyor" dedi.

YAŞATTIKLARINI YAŞIYORLAR

Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarına rağmen Netanyahu yönetimindeki İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 536 kişi Filistinli yaralandı.

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde nüfusun yüzde 90'ını yerinden oldu. Harabeye dönen Gazze'de İsrail saldırı nedeniyle 55 bin konut tamamen, 258 bin konut ise kısmen yıkıldı.