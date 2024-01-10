İsrailli milletvekili Vaturi: Orada masum insan yok, Gazze'yi yakın

10 Ocak 2024 13:46 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 13:50

Likud Partisi milletvekili, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı suçlamalarıyla ilgili Güney Afrika'nın açtığı davanın görülmesinden kısa bir süre önce Gazze'nin yakılması çağrısını yineledi.

Hakol Baramah radyosuna konuşan Nissim Vaturi, Kasım ayında attığı "Gazze'yi hemen yakın" paylaşımından dolayı pişmanlık duymadığını, bu paylaşımının geniş çapta kınamaya yol açtığını ve Facebook'tan geçici olarak yasaklandığını söyledi:

ORADA MASUM İNSAN YOK

"Sözlerimin arkasındayım. Askerlere zarar vermektense binaları yakmak daha iyidir. Orada hiç masum yok."

Vaturi, IDF'nin masum sivilleri kuzey Gazze'den tahliye etmeyi başardığını söyleyerek “Hala orada olanlara merhametim yok. Bunları ortadan kaldırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davada öne sürülen konular arasında İsrailli yetkililerin Filistin'e karşı soykırım çağrıları bulunuyor.

'GAZZE'Yİ YAKIN'

Vaturi, kasım ayında yaptığı bir paylaşımda, "Kaçırılanlar geri dönene kadar yakıt vermeyin, su vermeyin! Gazze'de internet var mı yok mu endişesi hiçbir ley öğrenemediğimizi gösteriyor. Fazla insancıldık. Gazze'yi yakın, artık daha azı değil" ifadelerini kullanmıştı.