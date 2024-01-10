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    İsrailli milletvekili Vaturi: Orada masum insan yok, Gazze'yi yakın

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Genel Başkanlığını Binyamin Netanyahu'nun yaptığı Likud Partisi'nin milletvekili Nissim Vaturi, büyük tepki alan "Gazze'yi yakın" çağrısını yinelediğini söyleyerek, "Orada hiç masum" ifadelerini kullandı.

    İsrailli milletvekili Vaturi: Orada masum insan yok, Gazze&#039;yi yakın
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Likud Partisi milletvekili, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı suçlamalarıyla ilgili Güney Afrika'nın açtığı davanın görülmesinden kısa bir süre önce Gazze'nin yakılması çağrısını yineledi.

    Hakol Baramah radyosuna konuşan Nissim Vaturi, Kasım ayında attığı "Gazze'yi hemen yakın" paylaşımından dolayı pişmanlık duymadığını, bu paylaşımının geniş çapta kınamaya yol açtığını ve Facebook'tan geçici olarak yasaklandığını söyledi:

    ORADA MASUM İNSAN YOK

    "Sözlerimin arkasındayım. Askerlere zarar vermektense binaları yakmak daha iyidir. Orada hiç masum yok."

    Vaturi, IDF'nin masum sivilleri kuzey Gazze'den tahliye etmeyi başardığını söyleyerek “Hala orada olanlara merhametim yok. Bunları ortadan kaldırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

    Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davada öne sürülen konular arasında İsrailli yetkililerin Filistin'e karşı soykırım çağrıları bulunuyor.

    'GAZZE'Yİ YAKIN'

    Vaturi, kasım ayında yaptığı bir paylaşımda, "Kaçırılanlar geri dönene kadar yakıt vermeyin, su vermeyin! Gazze'de internet var mı yok mu endişesi hiçbir ley öğrenemediğimizi gösteriyor. Fazla insancıldık. Gazze'yi yakın, artık daha azı değil" ifadelerini kullanmıştı.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailMilletvekili
    Haberler > Dünya > İsrailli milletvekili Vaturi: Orada masum insan yok, Gazze'yi yakın
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