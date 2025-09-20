İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sahnede ‘katliamı durdurun’ dedi, sokakta kelepçelendi!

Gazze’deki saldırılara karşı tutumu ve savaş karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, İsrail’in güneyinde katıldığı bir protesto sırasında gözaltına alındı.

Volkov, geçtiğimiz haftalarda Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen BBC Proms festivalinde yaptığı cesur konuşmayla uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, Volkov'un da aralarında bulunduğu dört protestocu, Gazze Şeridi sınırına yakın Reim bölgesinde savaşa karşı düzenlenen bir gösteride tutuklandı. Göstericilerin "Siyonist terörü durdurun" ve "İsrail'i izole edin" yazılı pankartlar taşıdığı belirtildi.

"HAYAL EDİLEMEYECEK ÖLÇÜDE DEHŞET VERİCİ"

Volkov, BBC Proms sahnesinde kürsüye çıkarak Gazze'deki insani dramı eleştirmiş, konuşmasında Gazze'deki durumu "korkunç ve hayal bile edilemeyecek ölçüde dehşet verici" olarak nitelendirmişti.

BBC YAYINI KESTİ

Şef, "Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Volkov'un İsrailli rehineler ile siyasi mahkumların durumuna da dikkat çektiği bu konuşma sırasında, BBC'nin yayını kesmesi dünya çapında büyük tepkiye yol açmıştı.