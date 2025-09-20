Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sahnede 'katliamı durdurun' dedi, sokakta kelepçelendi!

İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sahnede ‘katliamı durdurun’ dedi, sokakta kelepçelendi!

Londra’da düzenlenen, dünyanın en büyük klasik müzik festivallerinden BBC Proms’ta İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, Gazze’deki soykırıma tepki gösteren bir konuşma yaptı. Sanatçının ses getiren açıklamasının ardından katıldığı bir eylemde tutuklandığı öğrenildi.

Gazze’deki saldırılara karşı tutumu ve savaş karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov, İsrail’in güneyinde katıldığı bir protesto sırasında gözaltına alındı.

Volkov, geçtiğimiz haftalarda Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen BBC Proms festivalinde yaptığı cesur konuşmayla uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, Volkov'un da aralarında bulunduğu dört protestocu, Gazze Şeridi sınırına yakın Reim bölgesinde savaşa karşı düzenlenen bir gösteride tutuklandı. Göstericilerin "Siyonist terörü durdurun" ve "İsrail'i izole edin" yazılı pankartlar taşıdığı belirtildi.

"HAYAL EDİLEMEYECEK ÖLÇÜDE DEHŞET VERİCİ"

Volkov, BBC Proms sahnesinde kürsüye çıkarak Gazze'deki insani dramı  eleştirmiş, konuşmasında Gazze'deki durumu "korkunç ve hayal bile edilemeyecek ölçüde dehşet verici" olarak nitelendirmişti.

BBC YAYINI KESTİ

Şef, "Binlerce masum Filistinli öldürülüyor, sürekli yerlerinden ediliyor, hastanesiz ve okulsuz yaşıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Volkov'un İsrailli rehineler ile siyasi mahkumların durumuna da dikkat çektiği bu konuşma sırasında, BBC'nin yayını kesmesi dünya çapında büyük tepkiye yol açmıştı.

