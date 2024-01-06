İsrailli uzmandan çarpıcı itiraf! 'Hamas'ta hala geri çekilme işareti yok'

6 Ocak 2024 13:41 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 14:03

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik gasp, baskı ve katliamlara devam ederken öte yandan Hamas bölgesel olarak direnmekten geri adım atmıyor. Filistinlilerin bu dirayeti dünya kamuoyunda sıkça konuşulurken, İsrailli bir uzman da Hamas'ın bu direnişinin kuvvetini doğruladı.

'DİĞER TARAF KENDİNE GÜVENİYOR'

Kanal 12 televizyonuna konuşan Aviad, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonrasında, Hamas'ın durumuna ve İsrailli esirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Şu anda Hamas'tan hala zayıflık ve geri çekilme yönünde bir işaret yok." diyen Aviad, Hamas'ın mevcut durumda "mutlu ve birlik içerisinde" olduğunu ifade etti.

Hamas'ın "tamamen bir ateşkes olmadığı müddetçe müzakereleri kabul etmeyeceği" yönündeki açıklamalarını hatırlatan Aviad, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar'ın yerinin bilinmediğini kaydetti.

Sinvar'ın "Gazze'nin herhangi bir yerinde" olabileceğini ve yerin altında "yüzlerce kilometre tünel" bulunduğunu dile getiren Aviad, "Görünen o ki diğer taraf kendine güveniyor." şeklinde konuştu.

İsrail'de "Hamas uzmanı" olarak tanınan Guy Aviad'ın "Terör Siyaseti" ve "Hamas Sözlüğü" adlı kitapları bulunuyor.