İsrailli vekilden skandal çağrı! 'Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman'

Yerlerinden edilen Filistinlilerin son sığınağı Refah'a İsrail güçlerinin saldırıları devam ederken İsrailli vekil Almog Cohen'den skandal bir çağrı geldi. Cohen, Ramazan ayı olduğu için İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmamasına anlam veremediğini belirterek, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırıları yerlerinden edilen Filistinlilerin son sığınağı olan Refah kentinde de devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tüm uluslararası çağrıları yok sayarak verdiği bombalama emrinin ardından İsrailli aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Almog Cohen'den skandal bir çıkış geldi.

Cohen, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı programda ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında konuştu.

Filistinlilerin sığındığı Refah'a muhtemel kara saldırısı konusunda ABD yönetiminin tutumuna dair soruya Cohen, "Refah'a kara saldırısı hakkında kararın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ait olduğu" cevabını verdi.

'RAMAZAN AYI ONLARI ÖLDÜRMEK İÇİN EN İYİ ZAMAN'

Cohen, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısının gerekli olduğunu savunarak, "Refah'a karadan girilmeli mi? Onların kemiklerini kırmak için oruç tutarken, yorgunken, zayıfken (Refah'a kara saldırısı) olmalı mı evet" dedi.

Ramazan ayı olduğu için İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmamasına anlam veremediğini söyleyen Cohen, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman. Yorgun ve zayıflar. Onlara acımıyorum, kardeşlerime (İsrailli esirlere) acıyorum. Başbakan'a (Netanyahu) Refah'a karadan girmesi ve onları öldürmesi çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.