İstanbul Havalimanı transfer uçuşlarında dünyanın en iyisi oldu

Havacılık analiz firması Cirium, 309 noktaya uçuş gerçekleştiren İstanbul Havalimanı'nın 'transfer uçuşları için dünyanın en iyi havalimanı' olduğunu açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte ilan edilen karantinalar, uzun süre uçuşların iptal edilmesine ve havacılık sektörünün olumsuz etkilenmesine neden olmuştu. Kapanmaların ardından sektör, bu sene toparlanmak üzere. Rakamlar ise salgının başından bu yana ilk kez hava trafiğinin eski seviyelere yükseldiğini gösteriyor.

Yıl sonunda hava trafiğindeki yolcu sayısının 2019'daki rakamları geçmesi beklenirken, havalimanlarındaki yolcu sayısı da artıyor. Havacılık analiz firması Cirium, dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanlarını listeledi.

İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE

CNN'de yer alan Cirium verilerine göre; sadece altı yıl önce 2018'de açılan İstanbul Havalimanı "dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı" oldu.

Habere göre; doğu ile batının buluştuğu önemli bir konumda yer alan İstanbul Havalimanı, dünyanın dört bir yanındaki destinasyonlara 309 aktarmasız uçuş gerçekleştirmesiyle dikkat çekiyor. Öte yandan bu uçuşların çoğunun, diğer tüm havayolu şirketlerinden daha fazla ülkeye hizmet veren Türk Hava Yolları'na ait olduğu belirtildi.

Haberde, "Yılda yaklaşık 90 milyon yolcunun geçtiği bu küresel merkez, dünyanın en işlek yedinci havalimanıdır ve yıllık kapasitesi 200 milyondur" ifadesi yer aldı.

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"EN DİRENÇLİ HAVALİMANI OLDUĞUMUZU KANITLADIK"

Havalimanının CEO'su Selahattin Bilgen CNN'e yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Asya'nın kesişme noktasındaki stratejik konumumuz, uluslararası seyahat için hayati bir merkez olarak hizmet vermemizi sağlıyor. Ayrıca Covid-19 salgınından sonra en hızlı toparlanan ve salgın öncesi yolcu sayımıza dünyadaki diğer tüm havalimanlarından önce ulaşarak en dirençli havalimanı olduğumuzu kanıtladık" ifadelerini kullandı.

Listenin devamında ise Avrupa'dan üç havalimanı yer alıyor. Frankfurt 2'nci, Paris Charles de Gaulle 3'üncü ve Amsterdam Schiphol 4'üncü sırada.