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Haberler > Dünya > İstihbarat servisi afişle ajan arıyor! 15-35 yaş arası herkese kapı açık

İstihbarat servisi afişle ajan arıyor! 15-35 yaş arası herkese kapı açık

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstihbarat servisi afişle ajan arıyor! 15-35 yaş arası herkese kapı açık
Bnd, Ajan, Istihbarat, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alman İstihbarat Servisi BND, ilginç sokak afişleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gençlerin dikkatini çekerek yeni ajanlar bulmaya çalışıyor.

Almanya'nın dış istihbarat servisi olan Federal Haber Alma Servisi (Bundesnachrichtendienst - BND) yeni ajanlar arıyor. BND, yeni ajan arayışında ise genç kesime hitap etmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

BND, sokaklara astığı afişlerle ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeni elemen arayışını sürdürürken, afişlerde büyük puntolarla "TERÖRİSTLERİ ARIYORUZ" yazıyor, altında da daha küçük puntolarla "Onları bizimle bul" çağrısı yapıyor. Afişler önce Bonn ve Berlin'deki reklam panolarına afişler asılacak. Bonn ve Berlin'i, Münih ile diğer kentler izleyecek.

Afişler dışında sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da ilgi çekmeye çalışan BND, gizemli görseller ve animasyonlar kullanıyor. Casusluk filmlerini anımsatan sözler ve müziklerle genç insanlara ulaşmaya çalışıyor. 

BND Başkanı Bruno Kahl, "Yaşı geldiği için aramızdan ayrılanların sayısı, işe yeni başlayan gençlerden daha yüksek" dedi ve yaptıkları işin başka mesleklerden büyük ölçüde farklı olduğunu belirtti.

"Gençlerin olduğu yere biz gitmeliyiz, onların konuştuğu dili konuşmalıyız" diyen BND Başkanı Kahl, 15-35 yaş arası kişilere ulaşmaya çalıştıklarını, diplomasız okulu terk edenlerden üniversite mezunlarına, geniş gruba ulaşmayı ve onların ilgisini çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

CEP TELEFONU YASAK, SERBEST PİYASADAN AZ KAZANÇ

Teşkilatta farklı eğitim seviyeleri gerektiren 450 ayrı meslek dalında çalışmak mümkün. BND'nin kapıları ise bir zanaatkar ustasından akademisyene kadar şartları yerine getiren herkese açık.

BND Başkanı, kendilerine başvuranların uzun ve zahmetli güvenlik kontrollerinden geçtiğini, çalışırken cep telefonu kullanımının yasak olduğunu, evden çalışmanın mümkün olmadığını ve bunlara ilaveten BND çalışanlarının serbest piyasadan daha da az kazandığını söyledi.

Kahl ayrıca, yaptıkları işle gurur duysa da çalışanlarının evde, ailede veya arkadaş çevresinde işiyle bağlantılı olarak hiçbir şey anlatamadığını da sözlerine ekledi. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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