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İsveç artık NATO korumasında! Stoltenberg duyurdu, belgeler ABD'de

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsveç artık NATO korumasında! Stoltenberg duyurdu, belgeler ABD&#039;de
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsveç katılım belgelerini ABD'ye teslim ederek NATO'nun 32. üyesi oldu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'İsveç bundan sonra NATO'nun koruması altındadır' dedi.

Türkiye'nin ardından Macaristan'ın da onay verdiği İsveç, artık resmen NATO'nun 32. üyesi oldu.  NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in katılım belgelerinin ABD'ye teslim edildiğini duyurdu. Stoltenberg, “İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı” dedi.

"İSVEÇ'İN KATILIMI NATO'YU DAHA GÜÇLÜ KILACAK"

X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Stoltenberg İsveç'in NATO'ya resmi olarak katıldığını şu sözlerle açıkladı:

"İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı. Pazartesi günü NATO karargahında bayraklarını göndere çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İsveç'in katılımı NATO'yu daha güçlü, İsveç'i ve tüm İttifak'ı daha güvenli kılıyor." 

BLINKEN: "İSVEÇ'E HOŞGELDİNİZ DEMEK İSTİYORUM"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsveç Başbakanı Ulf Kirstersson, Washington'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveç'in NATO ittifakına katılmasına ilişkin resmi giriş protokolünü basına gösteren Blinken, "Bu katılım belgesi ile birlikte İsveç'e, (NATO'nun kurucu anlaşması) Washington Anlaşması'nın bir tarafı ve NATO'nun 32. üyesi olarak hoş geldiniz demek istiyorum." ifadesini kullandı.

İsveç'in katılımıyla NATO'nun artık daha da güçlü olacağını vurgulayan Blinken, "Bu İsveç için tarihi bir an, İttifak'ımız için tarihi bir an, NATO müttefiklerimizle transatlantik ilişkilerimiz için de tarihi bir an." şeklinde konuştu.

İSVEÇ'İN BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLECEK

Türkiye'nin ardından Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı. Brüksel'deki NATO karargahında 11 Mart'ta resmi tören düzenlenecek ve İsveç bayrağı buraya çekilecek.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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