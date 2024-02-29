İsveç'te feci olay: Tren yayalara çarptı, 3 ölü

İsveç'te bir yük treni hemzemin geçidi kullanan yayalara çarptı. 3 kişinin hayatını kaybettiği feci olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İsveç Ulaştırma İdaresi Sözcüsü Felicia Davidsson, hemzemin geçidi kullanan yayalara yük treninin çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 25 yaşında bir erkek, 20'li yaşlarında bir kadın ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, 3 kişinin Orebro kentindeki istasyonda başka bir trenden indikten sonra söz konusu hemzemin geçidi kullandıkları aktarılarak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

KAPATILMAK İSTENİYORDU

İsveç basını, 2017 yılında da Orebro'da aynı hemzemin geçitte bir kişinin öldüğünü hatırlatarak, istasyonun kapatılması konusunda tartışmalar olduğunu ancak birçok bölge sakininin işe gidip gelmek için istasyonu kullandığını ve bu nedenle açık kaldığını belirtti.