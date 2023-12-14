İsveç'te öğretmeni yakan ödev! Görevden uzaklaştırıldı

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İsveç'te yüz binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı

İsveç'te yüz binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki kanlı saldırılarını protesto etmek için toplandı. Başkent Stockholm'de bir araya gelen göstericiler hep bir ağızdan yıllar önce Filistin'e destek için yazılan şarkısıyı söyledi.