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    İsveç'te öğretmeni yakan ödev! Görevden uzaklaştırıldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsveç&#039;te öğretmeni yakan ödev! Görevden uzaklaştırıldı
    Isveç, Öğretmen, Ödev

    İsveç'te "terör saldırısı planlama" ödevi veren öğretmen okul yönetimince görevden uzaklaştırırken hakkında da soruşturma başlatıldı.

    İsveç'te bir öğretmen, lise öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi vermesi gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

    İsveç basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Jönköping kentindeki bir lisede görev yapan öğretmen, öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi verdi.

    Lise öğrencilerine verilen ödevden haberdar edilen eğitim yetkilileri, öğretmen hakkında polise şikayette bulunduklarını açıkladı.

    Okul yönetimi, öğretmeni görevden uzaklaştırdıklarını ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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