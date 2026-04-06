İsveç hükümeti, göç politikalarında devrim niteliğinde bir değişikliğe giderek vatandaşlık ve ikamet kurallarını en katı seviyeye çıkarma kararı aldı. Göç Bakanı Johan Forssell tarafından duyurulan yeni reform paketiyle vatandaşlık için gereken ikamet süresi 5 yıldan 8 yıla çıkarılırken, aylık 20.000 SEK gelir şartı ve zorunlu dil sınavı getirildi.

İsveç hükümeti, göç politikalarında köklü bir değişikliğe giderek vatandaşlık ve ikamet kurallarını en sert seviyeye çekme kararı aldı.

Göç Bakanı Johan Forssell tarafından duyurulan reform paketinde özellikle ülkede yerleşik düzene geçmeye çalışan binlerce Türk vatandaşını doğrudan etkileyecek ağır şartlar mevcut.

İsveçten yeni oturum kararı! Binlerce Türk geri gönderilebilir

İKAMET SÜRESİ UZATILDI VE MALİ BARİYERLER GETİRİLDİ

Yeni yasa teklifiyle birlikte, vatandaşlık başvurusunda bulunabilmek için gerekli olan asgari ikamet süresi 5 yıldan 8 yıla çıkarıldı.

Ayrıca, başvuru sahiplerinin mali açıdan tamamen kendi kendine yetebildiğini kanıtlaması zorunlu hale getirildi. Buna göre, başvuranların aylık net gelirinin en az 20.000 SEK (yaklaşık 2.240 dolar) olması ve son üç yıl içerisinde sosyal yardıma ihtiyaç duymamış olması şartı aranacak.

Söz konusu tasarının İsveç Ulusal Günü’nde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

GÖÇMENLERE YENİ TESTLER GELİYOR

Hükümet, vatandaşlık için "dürüst bir hayat tarzı" sürdürme kriterini de kriterler arasına ekledi.

15 yaşın üzerindeki bireyler için sabıka kaydının vatandaşlığa engel teşkil etmediği sürenin 10 yıldan 17 yıla çıkarılması planlanıyor.

İsveç Demokratları'nın desteklediği tasarıya göre, göçmenlerin üzerindeki "toplumsal denetim" baskısını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

DİL SINAVI VE DAİMİ OTURUM İZİNLERİNİN İPTALİ MASADA

Daha önce herhangi bir sınav şartı koşmayan İsveç, artık başvuru sahiplerini zorlu bir dil ve toplumsal bilgi sınavına tabi tutacak. Ancak büyük infiale neden olan maddede, mülteciler ve koruma altındakiler için verilen daimi oturum izinlerinin tamamen kaldırılması veya iptal edilmesi önerisi oldu.

Sol Parti sözcüsü Tony Haddou, bu adımları "insanlık dışı" olduğunu yineledi.

ENTEGRE OLAMAYANA "GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ" TEŞVİKİ

İsveç, bir yandan kuralları sıkılaştırırken diğer yandan entegrasyon sürecini tamamlayamadığını düşünenler için "kapıyı gösteren" yeni bir program başlattı.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni geri dönüş yardımı paketi, ülkeyi terk etmeyi kabul eden yasal ikamet sahiplerine önemli miktarda nakdi destek sağlıyor.

