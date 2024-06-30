İsviçre'de heyelan ve sel! Köprü yıkıldı, çok sayıda ölü ve kayıp var

İsviçre'nin Valais ve Ticino kantonlarında meydana gelen heyelan ve sellerde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu. Yaşanan felakette bir köprünün yıkıldığı görüldü. Öte yandan vadide bulunan 300 kişinin de tahliye dileceği açıklandı.

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İsviçre'nin Valais ve Ticino kantonlarında şiddetli yağış ve eriyen karlar, heyelan ve sele neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, Ticino'daki Maggia Vadisi'nde meydana gelen heyelanda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 1 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

300 KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK!

Vadideki bir köprünün su altında kaldığını aktaran polis, vadide bulunan bir kamp alanındaki kişilerin helikopterle tahliye edildiğini belirterek, yerel bir futbol turnuvasında bulunan 300 kişinin de yakında helikopterle tahliye edileceğini söyledi.

ÖLÜ VE KAYIPLAR VAR

Polis, Valais'teki Saas-Grund'da 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade ederek, kantonun farklı bir bölgesinde ise 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Yaşanan felakette bir köprünün yıkıldığı görüldü. Öte yandan, Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde 21 Haziran'da meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise kaybolmuştu.