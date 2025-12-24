İtalya'nın Teano kentindeki otoyolda yakıt tankeri patlayarak alev topuna döndü. Patlamanın şiddetiyle çevredeki iş yerlerinin camları kırılırken, korku dolu anlar bir cep telefonunun kamerasına saniye saniye yansıdı.

İtalya'nın Caserta bölgesine bağlı Teano kasabası yakınlarındaki A1 otoyolunda ağır vasıta bir araç, yakıt tankerine çarptı. Alev alan tanker, bomba gibi patladı.

İtalyada otoyolda korku dolu anlar! Yakıt tankeri bomba gibi patladı, alevler gökyüzünü aydınlattı

İŞ YERLERİNİN CAMLARI KIRILDI

O anlar amatör kameraya yansırken, yakıt tankeri alev topuna döndü. Patlamanın şiddetiyle çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri bölgeyi hızla tahliye etti. Olayda can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

