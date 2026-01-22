Akdeniz'de etkili olan şiddetli Harry fırtınası, İtalya'nın güney bölgelerinde hayatı felç etti. Gece boyunca fırtınanın getirdiği büyük dalgalar caddeleri su altında bırakırken, Sicilya bölgesindeki bir restoranı da su bastı. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İtalya’nın güneyini Harry Siklonu vurdu. Şiddetli yağışın etkili olduğu Sicilya, Calabria ve Sardinya'da hayat durma noktasına geldi. Karayolu ağları, demiryolu bağlantıları, deniz taşımacılığı ve havaalanı sistemi siklondan ciddi şekilde etkilendi. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu dalgalar da vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İtalyayı Harry kasırgası vurdu! Restoran sular altında kaldı, o anlar kamerada

500 MİLYON EURODAN FAZLA HASAR VAR

Sicilya'da yaklaşık 190 ve Sardinya'da yaklaşık 150 kişi tahliye edilirken zor anlar yaşanırken, yalnızca Sicilya'da 500 milyon eurodan fazla hasar meydana geldiği aktarıldı. Sicilya’ya bağlı Catania yakınlarındaki San Giovanni Li Cuti bölgesinde bulunan bir restoranı şiddetli dalgalar vurdu. Dalgaların etkisiyle camları kırılan deniz kenarındaki restoranın yemek bölümünü sular bastı.

İtalya’da etkili olan siklon nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

