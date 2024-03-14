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Haberler > Dünya > Japonya kimyevi fıçıya düşen kedinin peşinde! 'Görürseniz dokunmayın' uyarısı

Japonya kimyevi fıçıya düşen kedinin peşinde! 'Görürseniz dokunmayın' uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Japonya kimyevi fıçıya düşen kedinin peşinde! &#039;Görürseniz dokunmayın&#039; uyarısı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'da bir kedinin kimyevi fıçıya düştüğü iddiası uyarılara neden oldu. Uyarıda, "Anormal görünen bir kedi bulursanız, lütfen ona dokunmayın ve belediyeye ya da polise başvurun. Eğer ona dokunursanız, elinizi bol suyla yıkayın" denildi.

Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima eyaletinin Fukuyama bölgesinde hafta sonu kaybolan ve en son bir kaplama fabrikasının güvenlik kameralarına yansıyan kedinin, fabrika önünde ayak izleri bırakarak hızla kaçtığı görüldü.

Burada çalışan bir işçi, kedinin "kırmızımsı sarı" pati izlerinin, fabrikadaki "altı değerlikli kromla" (Kromiyum-6) dolu 3 metre derinliğindeki fıçıya kadar gittiğini tespit etti.

Kaplama fabrikası Nomura Mekki Fukuyama'nın müdürü Kobayaşi Akihiro, açıklamasında, kimyasal fıçının üzerini örten çarşafı kısmen yırtılmış halde bulduklarını söyledi.

KİMYEVİ FIÇIYA DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Fıçı içindeki kimyevi maddenin "dokunulduğunda ya da solunduğunda döküntü ve iltihaba yol açabilen ve kansere kadar gidebilen" rahatsızlıklara neden olduğu aktarıldı.

Fukuyama Belediyesi, açıklamasında, "kimyevi fıçıya düştükten sonra şehir içinde başıboş dolaştığından" şüphelenilen kediyi bulmak amacıyla devriyeleri artırdıklarını bildirdi.

'YAKLAŞMAYIN, DOKUNMAYIN'

Kedinin, aramalara rağmen yerinin belirlenemediğini kaydeden belediye, kedinin görülmesi halinde "yaklaşılmaması ve dokunulmaması uyarısında" bulundu.

Uyarıda, "Anormal görünen bir kedi bulursanız, lütfen ona dokunmayın ve belediyeye ya da polise başvurun. Eğer ona dokunursanız, elinizi bol suyla yıkayın" ifadeleri kullanıldı.

'GÖZLERE, CİLDE VE SOLUNUM SİSTEMİNE ZARARLI'

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) söz konusu kimyevi maddeyi "gözlere, cilde ve solunum sistemine zararlı" olarak nitelendiriyor.

CDC internet sitesinde "İşçiler altı değerlikli kroma maruz kalmaktan zarar görebilir. Maruz kalma düzeyi doza, süreye ve yapılan işe bağlıdır" ifadeleri yer alıyor.

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü kimyasal risk uzmanlarından Linda Schenk ise konuya ilişkin, "Kürk, cildi büyük yanıklardan korusa bile, kediler kürklerini yalayarak ve aşındırıcı solüsyonu ağza taşıyarak temizler" dedi.

Linda Schenk, "Tahminimce kedi ölmüştür ya da kimyasal yanıklar nedeniyle kısa sürede ölebilir" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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