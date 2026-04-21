Anadolu Ajansı
Japonya'da askeri eğitim faciayla sonlandı: 3 asker hayatını kaybetti
Japonya'nın güneybatısında düzenlenen askeri eğitim sırasında meydana gelen patlamada 3 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı bildirildi.
Özetle DinleJaponya'da askeri eğitim faciayla sonlandı: 3 aske...
Kaydet
Dünya 52 dk önce
Japonya'da düzenlenen bir askeri eğitim sırasında meydana gelen patlamada 3 asker hayatını kaybetti.
- Olay, Japonya Öz Savunma Kara Kuvvetlerinin Oita eyaletindeki eğitim sahasında düzenlenen tank tatbikatında meydana geldi.
- Tank mermisinin ateşlenmeden önce patladığı belirtildi.
- 3 askerin hayatını kaybettiği ve bir askerin yüzünde yanıklar oluştuğu bildirildi.
- Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti ve gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınacağını söyledi.
0:00 0:00
1x
Japonya'da düzenlenen askeri eğitim kanlı bitti. Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Öz Savunma Kara Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Oita eyaletinde bulunan eğitim sahasında düzenlenen tank tatbikatında patlama meydana geldiği aktarıldı.
3 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Tank mermisinin ateşlenmeden önce patladığı belirtilen açıklamada, olay sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği, patlamada yaralanan askerin de yüzünde yanıklar oluştuğu kaydedildi.
Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, konuya ilişkin açıklamasında, patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğüne işaret ederek, "Yaşanan olay son derece üzücü. Gerekli tüm güvenlik önlemlerini alacağız." ifadesini kullandı.
DÜNYA
Bizi Takip Edin
YORUMLAR