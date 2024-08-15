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Kamala Harris'in New York etkinliğine Filistin destekçilerinden protesto

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kamala Harris&#039;in New York etkinliğine Filistin destekçilerinden protesto

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris için New York'ta düzenlenen bağış etkinliği, Filistin destekçisi aktivistler tarafından protesto edildi.

 

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesi sonrası Başkan Yardımcısı Kamala Harris adaylığını açıkladı. Harris seçim çalışmalarına hız verirken, İsrail-Hamas gerginliğine yönelik yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çekti.

İsrail'le 'güçlü' ilişkileri ön planda tutan Harris, mevcut ABD Başkanı'nın İsrail çizgisinin dışına çıkmamaya özen gösteriyor.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze'den başlattığı saldırı ve ardından İsrail'in Gazze'de katliamlara yol açan şiddetli saldırıları sonrası Harris, İsrail ve halkına bağlılıklarını çok ciddiye aldıklarını, onları destekleyeceklerini ve kendilerini savunmaları için gerekenleri sağlayacaklarını söylemişti.

Kamala Harris'in New York etkinliğine Filistin destekçilerinden protesto - 1. Resim

BAĞIŞ ETKİNLİĞİNDE PROTESTO

Tüm bunların ardından Harris'e tepki büyük. Son olarak New York'ta Harris için 2024 başkanlık seçimleri çerçevesinde düzenlenen bağış etkinliği Filistin destekçisi aktivistler tarafından protesto edildi.

Manhattan'da bağış etkinliğinin yapıldığı binanın önünde toplanan kalabalık grup, Harris'i, Gazze'de sivillerin öldürülmesine, Filistinli tutuklulara yapılan işkencelere ve tecavüzlere kayıtsız kaldığı için eleştirdi.

Sokakta "Özgür Filistin" ve "Gazze" sloganları atan grup, ellerinde "Filistin'de soykırım var", "Soykırıma silah desteğini durdur" yazan dövizler taşıdı.

Kamala Harris'in New York etkinliğine Filistin destekçilerinden protesto - 2. Resim

BİNA POLİSLER TARAFINDAN KORUNDU

Demokrat Parti etkinliğinin yapıldığı bina kalabalık bir polis ekibi tarafından korunurken, bağış etkinliğine sızmayı başaran birkaç protestocu zorla dışarı çıkarıldı.

Filistin destekçileri ayrıca, kamyonlarla taşınan gezici ekranlarda, Kamala Harris'in "ABD halkını değil sadece İsrail'i önemsediği, ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışını onayladığı ve Kamala Harris'in İsrail destekçisi lobilerden 5 milyon 395 bin 227 dolar yardım aldığı" bilgilerine yer verildi.

Kamala Harris'in New York etkinliğine Filistin destekçilerinden protesto - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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