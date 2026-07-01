Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Saskatoon kentinde düzenlenen bir lise mezuniyet töreninde, Filistin kefiyesi takan bir öğrencinin kefiyesinin akademisyen tarafından boynundan çekilerek çıkarılması tepki çekti. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı ve sivil toplum kuruluşu duruma sert tepki gösterdi.

Saskatchewan eyaletine bağlı Saskatoon kentindeki Centennial Collegiate Lisesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan bir olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, diplomasını almak üzere sahneye Filistin kefiyesiyle çıkan bir öğrencinin boynundaki kefiyenin, görevli bir akademisyen tarafından aniden çekilerek çıkarıldığı görüldü.

YENİDEN BOYNUNA TAKTI

Kayıtlarda, kısa süreli şaşkınlık yaşayan öğrencinin kefiyesini yeniden boynuna taktığı ve mezuniyet töreninin kesintiye uğramadan devam ettiği yer aldı.

Kanadada mezuniyet töreninde skandal! Öğrencinin kefiyesini çekip çıkardı, tepkiler çığ gibi

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı olaya tepki göstererek müdahalenin kabul edilemez olduğunu savundu. Tepkilerde, Filistin kefiyesinin Filistin halkı açısından kültürel kimlik ve dayanışmanın önemli bir simgesi olduğuna dikkat çekildi.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) de salı günü yaptığı açıklamada, mezuniyet töreninde yaşanan müdahalenin Filistin karşıtı ırkçılığın daha geniş bir yansıması olduğunu belirtti. Kuruluş, olayın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Saskatoon'daki Centennial Collegiate'de yaşanan son olaya tanık olmak son derece rahatsız edici oldu. Genç bir mezunun mezuniyet töreni sırasında Filistin kefiyesi bir personel tarafından zorla çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Kanadada mezuniyet töreninde skandal! Öğrencinin kefiyesini çekip çıkardı, tepkiler çığ gibi

FİLİSTİN KARŞITI IRKÇILIĞIN GÖSTERGESİ

NCCM açıklamasında, son yıllarda özellikle üniversite kampüsleri ve mezuniyet törenleri gibi alanlarda Filistin kültürü ve kimliğine yönelik sembollerin sıklıkla terörizm ve şiddetle ilişkilendirildiğini, bunun Filistin karşıtı ırkçılığın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kuruluş, olayla ilgili tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını belirterek, benzer vakaların Kanada'daki kurumlar tarafından ciddiyetle ele alınması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti. NCCM, soruşturma ve süreçle ilgili yeni gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğini duyurdu.

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