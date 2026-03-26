ABD-İsrail'in İran'a hava saldırılarının gölgesinde kara harekatı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Kara savaşı iddiaları sonrası ''hazırız' mesajı veren İran ordusu, olası bir kara harekatının düşman için daha tehlikeli ve maliyetli olacağını öne sürdü.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Cihanşahi, ülkesinin "düşmanla yüzleşmeye" hazır olduğunu belirterek, "Kara savaşı düşman için daha tehlikeli ve daha maliyetli olacak." dedi.

İran basınına göre, Cihanşahi, İran'a yönelik olası bir kara harekatına ilişkin açıklamada bulundu.

'Kara savaşı' resti! İran 'hazırız' diyerek sonuçları için uyardı

'YÜZLEŞMEYE HAZIRIZ' MESAJI

İran Ordusunun "düşmanla yüzleşmeye" hazır olduğunu belirten Cihanşahi, "Kara savaşı düşman için daha tehlikeli ve daha maliyetli olacak." ifadesini kullandı.

"KARA SAVAŞININ TELAFİSİ OLMAZ"

Cihanşahi ayrıca, ABD ve İsrail’in bölgedeki tüm faaliyetlerini yakından izlediklerini belirterek, olası bir kara savaşının "telafisi mümkün olmayan" sonuçlar doğuracağını söyledi.

