Trump, kamuoyuna yansıyan "anlaşma istiyor" şeklindeki haberleri yalanlayarak asıl İran tarafının kendilerine yalvardığını öne sürdü. İran'ın Orta Doğu'yu ele geçirme planlarının sona erdiğini savunan Trump, "2. Dünya Savaşı'ndaki en büyük yıkım. Hava savunmaları yok edilmiş durumda. Aralarında iletişim kuramaz haldeler. Liderlerinin hepsi gitti" dedi.

Saha operasyonlarının ötesinde diplomatik kanallarda da sert bir dil kullanan Trump, Tahran yönetiminin müzakere masasına oturmak için "yalvardığını" iddia ederek uluslararası kamuoyunda dolaşan "anlaşma arayışı" haberlerini kesin bir dille yalanladı.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Füzelerini, donanmalarını ortadan kaldırdık. Venezuela, İran'da yaptıklarımızın bir ön gösterimiydi.

Fabrikalarını vurduk, füze, dron üreten fabrikalarını yok ettik.

"BEN DEĞİL ONLAR ANLAŞMA İSTİYOR"

Anlaşma istiyorum şeklinde yalan haberler var. Hayır onlar bana yalvarıyorlar. Onlar konuşmuyoruz diyorlar ama iyi müzakereciler. Anlaşma yapmak için yalvarıyorlar.

Komşularına ateş etmeye başladılar, onlar hastalar. Orta Doğu'yu ele geçirmeyi hedefliyorlardı. Şu an donanmaları batmış durumda. 2. Dünya Savaşı'ndaki en büyük yıkım. Hava savunmaları yok edilmiş durumda. Aralarında iletişim kuramaz haldeler. Liderlerinin hepsi gitti. Kötü ve hastalar.

İlk nükleer silahı İsrail'e atılacaktı. Yeniliyorlar. Kendileri de bunun farkında, bu yüzden bizimle konuşuyorlar. Geri dönmeleri imkansız. Başkentlerinin üzerinde serbestçe uçuyoruz. Şİmdi bi anlaşma fırsatları var ama bunlar onlara bağlı. Anlaşma yapmak için yalvarıyorlar. Doğru anlaşmayı yaparsak Hürmüz Boğazı'nı açacağız.

İran'ın 22 mayın gemisi bulunuyor, başka kimde var?

NATO'YU ELEŞTİRDİ

25 yıl önce NATO kağıttan bir kaplan dedim, ama daha da önemlisi biz onların yardımına koşarız ama onlar bizim yardımımıza gelmez dedim ve yardımımıza gelmediler.

Kimse ABD'ye rakip olamaz hele İran hiç olamaz. Ama NATO büyük bir hayal kırıklığıydı. Bizde güzel bir söz vardır "Asla unutma", asla unutmayacağız.

