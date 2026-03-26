İran medyası, Tahran yönetiminin ABD tarafından önerilen 15 maddelik anlaşmaya ilişkin cevabını aracılar vasıtasıyla resmen ilettiğini ve kendi şartlarını sunduğunu aktardı.

İŞTE İRAN'IN SUNDUĞU ŞARTLAR

Tasnim haber Ajansı'nın yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran'ın anlaşma için şu şartları sunduğu ifade edildi:

Düşman tarafından gerçekleştirilen terör niteliğindeki saldırılara son verilecek,

Savaşın bir daha tekrarlanmayacağına dair somut koşullar oluşturulacak,

Savaş tazminatlarının ödenmesi garanti altına alınarak net bir şekilde karara bağlanacak,

Savaş sadece İran için değil, bölgedeki tüm direniş grupları dahil her cephede sona erecek,

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliği yasal bir hak olarak tanınacak ve taahhütlerin teminatı kabul edilecek.

İranlı kaynaklar İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının doğal ve yasal bir hak olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı. Söz konusu kaynaklar, bu hakkın aynı zamanda karşı tarafın taahhütlerinin uygulanabilirliğinin garantisini oluşturduğunu ve tanınması gerektiğini kaydetti. Bu şartların, savaştan hemen önce Cenevre'deki ikinci tur müzakerelerde ABD'ye tarafa sunulan taleplerden ayrı olduğu ifade edildi.

"BARIŞ YANLISI GİBİ GÖRÜNÜP ZAMAN KAZANMAYI AMAÇLIYORLAR"

İranlı yetkililer, ABD'nin müzakere iddiasını 'aldatma projesi' olarak gördüklerini belirtirken ABD'nin müzakere iddiası altında “dünyayı görünürde barış yanlısı ve savaşın bitmesini isteyen bir imajla kandırmayı, küresel petrol fiyatlarını düşük tutmayı ve güney İran'a yönelik yeni bir eylem için hazırlık sürecinde zaman kazanmayı” amaçladığını savundu.

Reuters'e konuşan başka bir İranlı yetkili ise, müzakerelerde bir ilerleme kaydedilmediğini ve planların gerçekçi olmadığını kaydetti. Aynı yetkili, gerçekçi olunması durumunda çözüm için yol bulunabileceğini belirtti.

İsrail Kanal 12’nin haberine göre ABD tarafından önerilen taslak anlaşmada şu maddeler yer alıyor:

1- Yaptırımların yeniden devreye alınması tehdidinin otomatik olarak kaldırılması,

2- İran’ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması,

3- İran’ın “asla nükleer silah arayışında olmayacağına” dair taahhüt vermesi,

4- İran topraklarında herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyetinin yasaklanması,

5- Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) teslim edilmesi,

6- Natanz, İsfahan ve Fordow’daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi,

7- UAEA’ya tüm bilgilere tam erişim izni verilmesi,

8- İran’ın “vekâlet güçleri” stratejisinden vazgeçmesi,

9- Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteğinin kesilmesi,

10- Hürmüz Boğazı’nın kapatılmadan açık tutulması,

11- Balistik füze programına ilişkin kararın ertelenmesi,

12- Balistik füzelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılması,

13- İran’a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması,

14- Buşehr’de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek verilmesi,

15- Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidinin otomatik olarak iptal edilmesi.

