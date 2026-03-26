ABD Donanması’na ait nükleer tahrikli uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Doğu Akdeniz’deki hareketliliği dikkat çekti. Girit Adası’ndaki Suda Deniz Üssü’nde kısa süreli bakım sürecinin ardından geminin, Hırvatistan’ın Split kentinde bulunan Lora Deniz Üssü’ne doğru yola çıktığı açıklandı.

DAHA KAPSAMLI BAKIMA GİDİYOR

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, söz konusu sevkiyatın bölgedeki protestolarla bir ilgisi bulunmuyor. Geminin yön değiştirmesinin temel nedeni olarak, daha kapsamlı teknik bakım ve onarım ihtiyacı gösteriliyor. NATO standartlarında hizmet veren Lora Üssü’nün, özellikle nükleer tahrikli savaş gemileri için yüksek güvenlikli bakım imkânları sunduğu ifade ediliyor.

YANGIN CİDDİ HASAR BIRAKTI İDDİASI

Öte yandan, gemide geçtiğimiz günlerde çıkan yangının etkilerinin beklenenden daha büyük olduğu iddia edildi. ABD Deniz Kuvvetleri, yangının çamaşırhane bölümünde teknik bir arıza sonucu başladığını duyurmuştu. Ancak bazı uluslararası kaynaklar, yangının saatlerce kontrol altına alınamadığını ve geminin belirli bölümlerinde ciddi hasara yol açtığını öne sürdü.

The New York Times ise yangının 30 saatten fazla sürdüğünü öne sürerken, olayda yatakhaneleri zarar gören 600'den fazla denizci ve mürettebatın o tarihten bu yana yerde ve masaların üzerinde uyumak zorunda kaldığını iddia etmişti.

