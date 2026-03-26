Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Takım ile oynayacakları müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

"SAKAT OYUNCULARIMIZIN GERİ DÖNMESİNDEN MEMNUNUM"

Sakatlıktan dönen oyuncular ve takımın genel motivasyonu hakkında konuşan Mircea Lucescu, "Futbolda duygularla yaşıyoruz. Önemli bir duygusal temele dayanan bir takımımız var ve bugünkü Türkiye maçında da bunun temelini oluşturmasını istiyorum. Bu maça hazırlandık ve sakat oyuncularımızın geri dönmesinden memnunum. Oyuncularımın uzun süredir birlikte oynamadıkları doğru ancak hazırlık dönemi ve sonuç alma arzusu sayesinde bunu telafi edeceklerini düşünüyorum. Burcă, Dragusin ve Radu'dan bahsediyorum... Andrei Radu konusunda artık hiçbir soru işareti yok. Kararı doğru, bu maçta yer almak istedi. Doktorla konuştum ve umarım bu maç için yüzde 100 hazır! Durumun böyle olduğuna ikna oldum. Pazar günü ona bir gece daha bekleyip en iyi kararı vermesini söyledim. Sonra Pazartesi günü beni aradı. Bu bizim için önemli, onun tecrübesi çok değerli olabilir. Bu dönemde 4 kalecimizi kaybettik, çok duygusal anlar yaşadık ama her şeyin yoluna gireceğini umuyoruz." dedi.

"TÜRKLERİN DE ÇOK İYİ HAZIRLANDIKLARINA İNANIYORUM"

Tarihi bir maça çıkacaklarını kaydeden Lucescu, "Otelden ayrılırken çocuklara özel bir mesajım yoktu ama bu maç tarihe geçecek. Arzunun ve büyük bir iradenin olduğuna inanıyorum. Tıpkı Türkler gibi... Türklerin de çok iyi hazırlandıklarına inanıyorum. Çok yüksek seviyede performans gösteren oyunculara sahip olmaları bir avantaj ancak biz bunu oyun organizasyonu ve kazanma arzusuyla telafi ediyoruz." şeklinde konuştu.

"FIFA DİĞER TAKIMA DAHA FAZLA BİLET AYIRMALIYDI"

Deplasman taraftar sayısı nedeniyle FIFA'ya tepki gösteren Rumen çalıştırıcı, "Taraftarlarımız için üzülüyorum. FIFA diğer takıma daha fazla bilet ayırmalıydı; deplasman takımına yüzde 30 bilet tahsis etmeleri gerekirdi, bu işin normali budur. İki bin taraftarla play-off maçına çıkamazsınız, bu normal değil." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası