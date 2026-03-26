A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalar yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Montella, karşılaşma öncesi değerlendirmeler yaptı.

"HER SENARYOYA KARŞI HAZIRLIĞIMIZ VAR"

Her senaryoya hazırlıklı olduklarını belirten Vincenzo Montella, "Heyecanlıyız. Duygusal anlamda da dengeli bir maç çıkarmalıyız. 90 dakikada her şey olabilir. Her senaryoya karşı hazırlığımız var. Sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbolcularımız çok bilinçli oldukları konumdan dolayı. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm oyuncularım bilinçli şekilde hareket ediyor." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası