Karadeniz adeta mayın tarlası! Yük gemisi mayına çarptı, 2 denizci yaralandı

28 Aralık 2023 16:33 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 16:50

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri, tahıl yüklemek üzere Tuna Nehri'ne giden Panama bandıralı bir geminin Karadeniz'de bir Rus mayınına çarptığını duyurdu.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, mayına çarpan geminin kontrolünü kaybettiği ve üst güvertede yangın çıktığı kaydedildi.

Dün gerçekleşen olayda kaptan ve Mısırlı bir denizcinin yaralandığını açıklayan Odessa Bölge Savcılığı, denizcinin İsmail şehrindeki bir hastaneye sevkedildiğini kaydetti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Karadeniz'de Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl yüklemek için yola çıkan Panama bayraklı bir sivil gemi, düşman mayınına çarparak patladı.Gemi kontrolünü kaybetti ve üst güvertede yangın çıktı." ifadelerine yer verildi.

Gemiye sağlık ekiplerinin ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, patlama sonucu 2 denizcinin yaralandığı ve bu kişilere tıbbi destek sağlandığı kaydedildi.

Rusya, Temmuz ayında Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına izin veren 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Tuna Nehri çevresi ve Karadeniz’in batısındaki Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarını arttırmıştı.