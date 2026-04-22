İran Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerini açıkça uyardı. İran’a yönelik bir saldırıda tesislerini kullandıran ülkelerin petrol üretim tesislerinin "meşru hedef" haline geleceğini ima ederek, "Hedefimiz sizin söyleyeceğiniz yer olacaktır" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, Körfez ülkelerini yeniden tehdit etti.

Başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı doğrudan hedef alan Musevi, İran’a yönelik bir saldırıda topraklarını veya tesislerini kullandıran ülkelerin, Orta Doğu’daki petrol üretiminin sonunu hazırlayacağını ima etti.

"HEDEFİMİZ SİZİN SÖYLEYECEĞİNİZ YER OLACAK"

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na konuşan Musevi, ülke topraklarına yapılacak herhangi bir saldırıya misliyle karşılık vermeye hazır olduklarını yineledi:

"Eğer düşman bundan sonra bu temiz topraklara saldırmak için bir hata yaparsa, komşu ülkeler yardım ederse bu sefer hedefimiz sizin söyleyeceğiniz yerde olacaktır."

KÖRFEZ ÜLKELERİNE PETROL UYARISI

Musevi, "saldırgana yardım" edilmesi durumunda enerji koridorlarının hedef alınacağını işaret ederek şunları söyledi: "İran'ın güney komşuları şunu bilmelidir ki; eğer coğrafyaları veya tesisleri düşmanlar tarafından İran halkına saldırmak için kullanılırsa, Orta Doğu'daki petrol üretimine veda etmek zorunda kalacaklardır."

Katar, BAE ve Irak diken üstünde: İran yeniden komşu ülkeleri tehdit etti: Petrol gelirlerinizi kaybedersiniz

ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞI'NIN EKONOMİK FATURASI NE SÖYLÜYOR?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların 46. günü geride kalırken, Türkiye'nin Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, savaşın küresel ekonomi üzerindeki ağır faturasını analiz etti.

Büyükelçi Doğan, dünya ekonomisinin "modern çağın en büyük enerji krizi" riskiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yaparak şunları yazdı:

"2026 için en az yüzde 4,6 olarak verilen ortalama küresel büyüme oranı, mevcut savaşın etkisiyle gözden geçirilerek yüzde 3,1 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu veri, üretim ve verimliliğin birçok bölgede yavaşlaması halinde, üretimde ilave maliyet artışı, büyümenin yavaşlaması, enflasyonun da beklenen tahminlerin ötesinde hızla artabileceği yönünde olumsuzluklara işaret etmektedir.

ENFLASYON VE DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER TEHLİKEDE

IMF, 2026'da büyüme oranının yüzde 2,1’in altına düşebileceğini ve enflasyonun 2027'de yüzde 6'nın üzerine çıkabileceğini öngörürken, enflasyonun etkisinin Afrika ve benzeri gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ekonomilere kıyasla iki kat daha fazla şekilde hissedilebileceği bir senaryonun da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmektedir.

ENERJİ PİYASASI DARBOĞAZDA

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması ve ihracatın tamamen engellenmesi, Körfez ülkelerinin büyük bir darboğazla karşı karşıya kalabileceklerini göstermektedir. Katar ve Irak, bölgedeki petrol üretim ve sevkiyatında en fazla etkilenebilecek ülkelerdir. Bu ülkelerde GSYH'de ise mevcut olumsuzluklar nedeniyle sırasıyla yüzde 8,6 ve yüzde 6,8 oranında gerileme ihtimali görülmektedir."

