Katil, soykırımın her çeşidini uyguluyor! Bir kap yemek isteyen 82 kişiyi katlettiler

İsrail yine yardım bahanesiyle bir araya topladığı Filistinlilerin üzerine ateş açtı, 27 kişi hayatını kaybetti. Son sekiz günde yardım bahanesiyle İsrail’in şehit ettiği Filistinlilerin sayısı 82’ye yükseldi.

Katil sürüsü İsrail ordusu, insani felakete sebep olduğu Gazze Şeridi’nde bir kez daha açlıkla boğuşan Filistinli sivilleri hedef aldı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. İsrail saldırısında bazılarının durumu son derece kritik 90’dan fazla kişi yaralandı. Gazze’de yardım dağıtım merkezlerinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan son sekiz gündeki saldırılarında ölenlerin sayısı 82’ye çıktı.

DAĞITIM BÖLGELERİNE SALDIRI

İsrail ordusu, 27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD güdümlü “Gazze İnsani Yardım Vakfı” tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde “tampon bölgelerde” kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor. İsrail ordusunun 1 Haziran’da Gazze Şeridi’nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi de yaralanmıştı.

KATLİAMI SAVUNDULAR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in yardım bahanesiyle yaptığı katliamların soruşturulması çağrısında bulundu. Katil İsrail devleti ise, Gazze’ye girişine izin vermediği Guterres’i “Hamas’ı korumakla” eleştirdi ve sivilleri öldürmesini “Hamas’ı hedefledik” bahanesiyle meşrulaştırmaya çalıştı.

ÇADIRLARI DA YAKIYOR

Bu arada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerindeki çadır ve evlere düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 54 bin 510’a yükseldi.

Öte yandan, İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek katliamlar yaptığı Gazze Şeridi’nde 3 askerinin daha öldüğünü açıkladı. Böylece İsrail ordusunun “ismi açıklanmasına izin verilenler” başlığıyla paylaştığı verilere göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde ölen askerlerin sayısı 861’e yükseldi.