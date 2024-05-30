Katliam sonrası Refah'tan tersine göç... İsrail enkaz halindeki evlerine dönen Filistinlilere ateş açtı

7 Ekim'de başlayan katliam saldırılarından Gazze'nin kuzeyinden güneydeki Refah'a göç etmek zorunda kalan Filistinliler, İsrail'in bölgede yeni bir soykırım başlatmasının ardından tersine göç etmeye başladı. BM'nin istatistiklerine göre gidecek yeri kalmayan 32 binden fazla Filistinli son 2 günde Refah'tan göç etti. Cibaliye'de yıkık evlerine dönen Filistinlilere İsrail askerleri ateş açtı!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Son olarak Refah'ta çadırlara 8 tondan fazla bomba atan İsrail, 24 saat içinde en az 72 Filistinliyi öldürdü, yüzlerce Filistinliyi yaraladı. Savaşın başında kuzeyden güneye göçen Filistinliler, Refah katliam sonrası tersine göçe başladı. Enkaz halindeki evlerine dönen Filistinlilere İsrail askerleri ateş açtı!

REFAH'TA KATLİAM

İsrail ordusu, geçtiğimiz pazar günü yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'taki Tal Al-Sultan Kampı'na saldırı düzenlemiş, saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 249 kişi de yaralanmıştı. İsrail, dün ise Refah'taki El Mevasi çadır kampını vurmuş, saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 64 kişi de yaralanmıştı.

SON 2 GÜNDE 32 BİN FİLİSTİNLİ GÖÇ ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta son 2 günde 32 binden fazla Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aileler güvenlik arıyor ancak onlar için Gazze Şeridi'nde ufukta hasar ve yıkımdan başka bir şey yok." ifadesine yer verildi.

Göç etmek zorunda kalan Filistinli ailelerin görüntüsüne de yer verilen açıklamada, Gazze'de güvenli yer olmadığının altı çizildi.

FİLİSTİNLİLER ENKAZ HALİNDEKİ EVLERİNE GERİ DÖNDÜ

İsrail ordusunun yaklaşık 20 gün boyunca aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinden ağır yıkım bırakarak geri çekildi.

İsrail'in saldırılarıyla göç etmek zorunda kalan 100 bin Filistinlinin bir kısmı İsrail askerlerinin geri çekilmesiyle bölgeye akın etti.

Evlerinin durumunu kontrol etmek için bölgeye gelen Filistinliler yuvaları yerine ağır enkazla karşılaştı.

Saldırılar nedeniyle oluşan yıkımın ardından birçok bina ve evin tanınmaz halde olduğu görüldü.

Bölgede oluşan ağır yıkım, İsrail'in saldırılarının şiddetini gözler önüne serdi.

İSRAİL ASKERLERİ ATEŞ AÇTI

Gidecek yeri kalmayan ve evlerine dönmek isteyen Filistinlilere İsrail askerleri ateş açtı. Moloz yığınına dönmüş bölgeye evlerine geri dönme umuduyla gelen Filistinliler açılan ateşten koşarak kaçmaya çalıştı.