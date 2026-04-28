Hindistan’da sıcak hava dalgası etkisini artırdı. Ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 derece üzerine çıkarken, bazı eyaletlerde ise termometreler 46 dereceye kadar yükseldi.

Hindistan’da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Ülkenin geniş bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, günlük hayatı zorlaştırıyor.

TERMOMETRE 47,6'YI GÖRDÜ

Hindistan Meteoroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde sıcaklıklar son günlerde 40 ile 46 derece arasında ölçüldü. En yüksek sıcaklık ise 47,6 derece ile Uttar Pradeş eyaletine bağlı Banda bölgesinde kaydedildi.

Sıcaklıkların, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir’in Ladakh bölgesi ile Puducherry ve 7 farklı eyalette yer yer mevsim ortalamasının yaklaşık 5 derece üzerine çıktığı bildirildi. Başkent Delhi ve çevresinde de termometrelerin normal değerlerin 3 ila 5 derece üzerinde seyrettiği aktarıldı.

OKUL SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Artan sıcaklıklar nedeniyle yerel yönetimler bazı bölgelerde önlemler almaya başladı. Okul saatleri yeniden düzenlenirken, yaz tatilinin başlangıç tarihleri de değiştirildi. Ayrıca öğrencilere düzenli su tüketimini hatırlatmak amacıyla “su zili” uygulamasının okullarda hayata geçirilmesi planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası