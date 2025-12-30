Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası’nın güneyinde Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçakları, çeşitli üslerden havalanarak eğitim faaliyetine katıldı.

Uçuşların, Kıbrıs Adası’nın güneyinde uluslararası hava sahasında icra edildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, faaliyetin planlandığı şekilde tamamlandığı belirtilirken, eğitim uçuşuna ait görüntülere de yer verildi.

Gerçekleştirilen uçuşun, Türk Hava Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’deki operasyonel hazırlık düzeyini ve bölgedeki hava varlığını sürdürme kararlılığını yansıttığı değerlendiriliyor.

"KIBRIS’TA SINIR İHLALİ YAPAN RUM ÇİFTÇİLER TÜRK ASKERİNİ GÖRÜNCE KAÇTI"

Öte yandan Kıbrıs’ta ara bölgede sınır ihlali yapan Kıbrıslı Rum bir çiftçi ile babası, Türk askeri ve KKTC polisinin müdahalesiyle geri çekildi.

Edinilen bilgilere göre, Kıbrıslı Rum çiftçi Gabriel Gerolemou ve babası, traktörleriyle ara bölgeden geçerek Türk tarafına ait alana girdi. İhlal sırasında Türk askeri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polis ekipleri bölgede müdahalede bulundu.

Yetkililerin “dur” ve “tutuklusunuz” uyarıları üzerine Rum çiftçi ve babası geri kaçmaya çalıştı. Kaçış sırasında traktörün duvara çarptığı bildirildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Rum medyasında olay, “Türk askerinin Rum çiftçiye saldırdığı” iddiasıyla servis edildi. Haberlerde Rum Dışişleri Bakanlığı ve Rum ordusunun alarma geçtiği ileri sürüldü.

YUNANİSTAN VE RUMLAR PROVOKASYONA BAŞVURDU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk uçaklarının hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla provokasyona yöneldi. Milli Savunma Bakanlığı ise iddiaları açık şekilde yalanladı.

MSB kaynakları, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı muharip ve destek uçaklarının Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında planlı eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi. Faaliyetin uluslararası hukuka uygun şekilde icra edildiği kaydedildi.

