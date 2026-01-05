Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasily Malyuk’un istifa dilekçesini yazdığı iddia edildi.

KİEV’DE SİYASİ BASKI ARTMIŞTI

Söz konusu gelişme, Ukrayna siyasetinde son haftalarda artan gerilimin ardından geldi. Daha önce Ukrayna Yüksek Meclisi’ne, SBU Başkanı Vasily Malyuk ile Başsavcı Ruslan Kravchenko’nun görevlerinden alınmasına yönelik karar tasarıları sunulmuştu.

Kievde deprem! İstihbaratın başındaki isim istifa mı etti?

ZELENSKİY CEPHESİNDE RAHATSIZLIK

Aralık ayı başında “Ukrainskaya Pravda”da yer alan bir haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eski ofis başkanı Andrey Yermak’ın, görevden alınmasından önceki hafta boyunca Malyuk’un istifasını istediği aktarılmıştı.

KABİNEDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajla hükümet ve devlet kurumlarında devam eden görev değişikliklerine dair kapsamlı bilgiler paylaştı. Zelenskiy, Ukrayna’yı daha dirençli hale getirmek amacıyla kapsamlı bir iç değişim sürecinin başlatıldığını duyurdu.

"DEĞİŞİKLİKLER SÜRECEK"

Zelenskiy, devlet kurumlarındaki dönüşümün tek seferlik olmadığını belirterek, sürecin devam edeceğini söyledi. Açıklamasında, “Bugün, Ukrayna’yı daha dirençli hale getirmek için önemli bir iç değişiklik sürecini başlattık” sözlerine yer verdi.

KİRİLO BUDANOV’A KRİTİK GÖREV

Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Kirilo Budanov’u Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı olarak atadığını açıkladı. Bu atamaya ilişkin kararnameyi imzaladığını duyuran Zelenskiy, güvenlik bürokrasisinde önemli bir görev değişikliğine gitti.

GUR’UN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU

Yapılan değişiklikler kapsamında Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko’nun, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanlığı görevine getirildiği açıklandı. Böylece istihbarat yapısında üst düzey bir rotasyon gerçekleşti.

SAVUNMA BAKANLIĞI İÇİN YENİ İSİM

Zelenskiy, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov’a savunma bakanlığı görevini teklif ettiğini duyurdu. Savunma Bakanlığının çalışma biçiminde de değişikliğe gidileceğini söyleyen Zelenskiy, bu adımın reform sürecinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

DENİS ŞMİGAL EKİBİNDE KALIYOR

Zelenskiy, mevcut Savunma Bakanı Denis Şmigal’in görevden ayrılmadığını, aksine yeni dönemde ekibin içinde kalacağını belirtti. Şmigal’e farklı ve önemli bir görev üstlenmesini önerdiğini aktaran Zelenskiy, değişim sürecinin hız kesmeden süreceğini söyledi.

“YARIN YENİ KARARLAR GELECEK”

Görev değişikliklerinin bununla sınırlı kalmayacağını ifade eden Zelenskiy, “Değişikliklere yarın devam edeceğiz. Daha çok karar alınacak” diyerek yeni adımların sinyalini verdi.

GÜVENLİK MASASI TOPLANIYOR

Zelenskiy ayrıca Avrupa, ABD ve Ukrayna’nın güvenlik danışmanlarının bir araya geleceği bir toplantının planlandığını açıkladı. Toplantının, Ukrayna’nın güvenliği ve devam eden savaş süreci açısından kritik başlıklar içereceği belirtildi.

