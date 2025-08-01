Kiev'de ölüm saçan dronlar: Shahed İHA'ları durdurulamıyor

Ukrayna yetkilileri, Rusya’nın gece saatlerinde başkent Kiev ve diğer kentlere düzenlediği ölümcül saldırıda, jet motorlu Shahed insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını bildirdi.

Bu yeni İHA tipi, hızları ve irtifaları nedeniyle mevcut hava savunma sistemleri tarafından tespit ve imha edilmesinin zor olması nedeniyle ciddi endişelere yol açıyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri Ignat, saldırıda 300'den fazla hava aracı kullanıldığını, bunlardan sekizinin jet motorlu Shahed tipi olduğunu açıkladı. Ignat, bu İHA’ların radar ekranında seyir füzesi gibi göründüğünü ve saatte 500 kilometreyi aşan hızları nedeniyle mevcut sistemlerle imha edilmesinin güç olduğunu belirtti.

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Jet motorlu Shahed-238 modelinin, Kasım 2023’te İran tarafından ilk kez tanıtıldığı biliniyor. Sızdırılan belgelere göre, bu model 1.000 ila 2.000 kilometre menzile, 6 bin metre irtifaya ulaşabiliyor ve yaklaşık 600 km/saat hıza çıkabiliyor. Taşıdığı savaş başlığının ağırlığı ise 50 kilogram.

YÜKSEK İRTİFADA UÇUŞ ÖZELLİĞİ

Ukrayna ordusuna göre, bu İHA’lar küçük silahlar, makineli tüfekler ve elektrik motorlu önleyici İHA’larla durdurulamayacak kadar hızlı ve yüksek irtifada uçuyor.

Öte yandan, bu tür hedefleri vurmak için kullanılan hava savunma füzelerinin milyonlarca dolarlık maliyetlere sahip olması, Ukrayna’nın kaynaklarını ciddi biçimde zorluyor.

BAŞKENTE FÜZE YAĞDI, ONLARCE KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda ayrıca sekiz Iskander-K tipi seyir füzesinin de kullanıldığı, en az 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 130’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

TWZ'den edinilen bilgilere göre, Rusya’nın bu yüksek performanslı İHA’ları yoğun saldırı dalgalarında kullanmaya başlaması, Ukrayna’nın zaten zorlanan hava savunmasını daha da güç duruma sokuyor. Ukrayna, bu tehdide karşılık vermek amacıyla son dönemde, keşif görevlerinde kullanılan FPV (birinci şahıs görüşlü) dronların hava savunma amaçlı versiyonlarını da devreye aldı.

Bu özel İHA’lar, Rusya’nın gelişmiş Shahed’lerini önlemek için daha hızlı ve daha yüksek irtifada uçmak üzere tasarlanıyor.