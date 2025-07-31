Rusya'dan Kiev'e füze yağmuru! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

31 Temmuz gecesi Ukrayna'nın başkenti Kiev’e düzenlenen Rus füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında, aralarında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybetti, 132 kişi yaralandı.

Ukrayna Acil Servisi’nin açıklamasına göre, yaralananlar arasında 5 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 14 çocuk bulunuyor. Bu, Rusya’nın üç yıl önce başlattığı işgalden bu yana Kiev’de çocukların en fazla etkilendiği saldırı olarak kayıtlara geçti.

27 NOKTAYA SALDIRI

Kiev Askeri İdare Başkanı Tymur Tkachenko, saldırı sonucu dokuz katlı bir apartmanın büyük bölümünün çöktüğünü ve enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Saldırının en ağır hasarı Solomianskyi ve Sviatoshynskyi ilçelerinde meydana geldi. Kiev genelinde en az 27 farklı noktaya isabet eden saldırılarda 100'den fazla bina, okul, hastane ve üniversite zarar gördü.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin verilerine göre, gece boyunca Rusya tarafından 309 Shahed tipi ve yanıltıcı İHA ile sekiz İskender-K seyir füzesi fırlatıldı. Ukrayna savunma sistemleri 288 İHA’yı ve üç füzeyi etkisiz hale getirdi. Ancak beş füze ve 21 İHA hedeflerine ulaştı.

Doğu Ukrayna'daki Kramatorsk kentinde de bir konut binasına yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, en az 11 kişi yaralandı. Donetsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vadym Filashkin, beş katlı binanın hedef alındığını duyurdu.

RUSYA'DAN MİSİLLEME İDDİALARI VE ÇATIŞMALARIN SEYRİ

Rusya Savunma Bakanlığı, aynı gece Ukrayna’nın 32 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Rusya’nın Penza bölgesinde bir sanayi tesisine yönelik İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı ve Volgograd’da demiryolu altyapısına İHA parçalarının düşmesi nedeniyle tren seferlerinin aksadığı bildirildi.

Bakanlık ayrıca, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan stratejik öneme sahip Çasiv Yar kentinin tamamının Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini öne sürdü. Ukrayna Ordusu Sözcüsü Viktor Trehubov ise bu iddiayı yalanlayarak, “Bu sadece bir kurgu. Durumda herhangi bir değişiklik yok” dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın aynı gün yayımladığı raporda, Çasiv Yar çevresinde son 24 saat içinde yedi ayrı çatışma yaşandığı ve kentin büyük bölümünün Rus kontrolünde olduğuna dair harita bilgisi yer aldı. Öte yandan, açık kaynaklı DeepState haritasında, kentin güney ve batı mahallelerinin hâlen tarafsız “gri bölge” statüsünde olduğu görülüyor.

"BARIŞ, GÜÇ OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının ardından yaptığı açıklamada, Kiev’in bu denli hedef alınmasının Rusya’nın barış çağrılarına verdiği bir cevap olduğunu belirtti. Zelenskiy, “Bugün dünya, Amerika ve Avrupa ile barış arzumuza Rusya’nın cevabını bir kez daha gördü: Yeni, gözdağı veren cinayetler. Bu nedenle, güç olmadan barış mümkün değil” dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna’nın müttefiklerine savunma taahhütlerini yerine getirme ve Moskova’ya gerçek müzakereler için baskı yapma çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna’daki barış sürecinde ilerleme kaydedilmesi için 8 Ağustos’a kadar süre verdiğini, aksi takdirde ağır yaptırımlar ve gümrük tarifelerinin devreye sokulacağını duyurdu. Batılı liderler, Putin’i daha fazla toprak kazanmak amacıyla barış sürecini geciktirmekle suçluyor.