Rusya sallanmaya devam ediyor! Çok sayıda bina yerle bir oldu, alarm verildi

Rusya Bilimler Akademisi'ne (RAS) bağlı Birleşik Jeofizik Servisi (UGS), Telegram'da yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün Kamçatka bölgesinin idari merkezi olan Petropavlovsk-Kamçatski şehrine 178 kilometre (110 mil) uzaklıkta olduğunu bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge ofisinden yapılan açıklamaya göre, kentte sarsıntılar hissedildi ve çok sayıda bina çöktü. Can kaybı yaşanmadı.

100'DEN FAZLA ARTÇI SARSINTI

Çarşamba günü yarımadada şimdiye kadar kaydedilen en güçlü deprem meydana geldi ve Rus bilim insanları, birincil sarsıntıdan sonra 5.0'ın üzerinde büyüklüğe sahip 100'den fazla artçı sarsıntı kaydetti. Sismik aktivite tsunamiye yol açtı ve tüm Kuril Adaları'nda tsunami uyarıları yapıldı.

Japonya'da alarm verildi, ardından doğu Pasifik kıyılarının neredeyse tamamını kapsayan tam bir tsunami tehdidi ortaya çıktı.

İki metre yüksekliğe ulaşan tsunami dalgaları, Güney Amerika ülkesi Peru kıyılarına kadar ulaştı. Dalgalar Paskalya Adası'na (Rapa Nui) da ulaştı, ancak tehlikeli olmadığı değerlendirildi.

Şili'de yetkililer, tsunami tehdidi nedeniyle anakaradaki kıyı bölgelerindeki insanları tahliye etmeye başladı.