Bilim adamlarının yürüttüğü kapsamlı araştırma, kızıl gezegendeki yer altı buzlarının ve atmosferik nemin, su ve yakıt üretiminde hayati bir rol oynayacağını ortaya koydu.

İskoçya’da bulunan Strathclyde Üniversitesinden Dr. Vassilis Inglezakis’in Advances In Space Research dergisinde yayımlanan makalesi, Mars’ta insan hayatı için hayati önem taşıyan su kaynaklarını mercek altına aldı. Araştırma, gezegenin yer altı buzları, toprak nemi ve atmosferik buhar gibi farklı potansiyellere sahip olduğunu gösterirken, bu kaynaklar arasında bir “verimlilik” kıyaslaması yaptı.

Analizlere göre, yer altı buzları uzun vadeli yerleşimler için en uygun su kaynağı olarak tanımlanıyor. Ancak Dr. Inglezakis, bu buz yataklarının her zaman astronotların iniş yapacağı bölgelerin yakınında bulunmayabileceği konusunda uyarıyor. Bu noktada devreye giren atmosferik nem toplama yöntemleri, daha fazla enerji gerektirse de buzun olmadığı bölgelerde kritik bir “B planı” olarak öne çıkıyor.

Suya erişimin sadece susuzluğu gidermekle sınırlı olmadığını belirten Dr. Inglezakis “Güvenilir su erişimi, oksijen ve yakıt üretimi için de hayati önem taşıyacak. Bu da Dünya’daki kaynaklara olan bağımlılığı azaltarak Mars görevlerini daha kendi kendine yeterli ve sürdürülebilir hâle getirecek. Bu çalışma, gelecekteki uzay keşifleri için stratejik bir yol haritası sunuyor” ifadelerini kullandı.

