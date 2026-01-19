İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da bulunan Edinburgh Merkez Camii, nefret içerikli grafitilerle tahrip edildi. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlatırken, aynı saatlerde şehir merkezinde baltalı kişilerin görüldüğüne dair ihbarlar üzerine güvenlik önlemleri artırıldı.

İskoçya’nın Edinburgh kentinde bulunan Edinburgh Merkez Camii, nefret içerikli grafitiyle tahrip edildi.

Polis ekipleri, cami cemaatinin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaklaşık 1.250 kişi kapasiteli olan Edinburgh Merkez Camii, şehrin Potterrow bölgesinde, Edinburgh Üniversitesi’ne yakın bir noktada yer alıyor.

Baltalılar şehre indi! İskoçya’daki camiye terör saldırısı

CEMAATTEN TEPKİ: ŞEHRİN RUHUNU YANSITMIYOR

Caminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaşanan saldırının derin üzüntüye sebep olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu tür eylemlerin yalnızca Müslüman toplumu değil, barış ve karşılıklı saygıya önem veren herkesi yaraladığı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, Edinburgh’un çeşitlilik, şefkat ve güçlü topluluk bağlarıyla anıldığı, nefret ve ayrıştırma girişimlerinin bu ortak değerleri zedeleyemeyeceği mesajı verildi.

İSKOÇYA’DA CAMİLERE YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR

Son aylarda İskoçya genelinde camilere yönelik çok sayıda saldırı ve tehdit olayı kayda geçti. Boxing Day’de Kirkcaldy İslam Merkezi’nde ibadet edenlere yönelik tehditler nedeniyle iki kişi yargılandı.

Eylül ayında Clarkston’daki Masjid Yusuf’un camına metal bir cisim atıldı. Ardından Dundee’deki Bait ul Mahmud Camii idrar ve dışkıyla kirletildi. Ağustos ayında ise Adolf Hitler’den etkilendiği belirtilen bir genç, Inverclyde Müslüman Merkezi’ni kundaklama planı nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BALTALI TEHDİT

Diğer yandan Edinburgh şehir merkezinde bulunan Rose Street’te, ellerinde balta bulunan kişilerin görüldüğüne dair ihbar üzerine bölgeye özel eğitimli silahlı polis ekipleri sevk edildi. Cadde kısa sürede güvenlik çemberine alındı.

İKİ GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Polisin müdahalesi sonrası 17 ve 15 yaşlarında iki erkek olayla bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

17 yaşındaki şüphelinin Edinburgh Şerif Mahkemesi’ne çıkarılacağı, 15 yaşındaki şüpheliyle ilgili sürecin gençlik adalet birimleri tarafından yürütüleceği bildirildi.

