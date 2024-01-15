Kızıldeniz suları kaynıyor, Husiler ABD gemisine füze attı

15 Ocak 2024 10:47 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 10:51

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin operasyonlarına rağmen Kızıldeniz’deki eylemlerini sürdürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, dün Husilerin kontrolündeki bölgeden yerel saatle 16:45 sıralarında Kızıldeniz’in güneyindeki ABD savaş gemisi USS Laboon'a yönelik gemisavar seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi.

Füzenin ABD savaş uçakları tarafından Hudeyde kenti açıklarında düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, yaralanma ve maddi hasar yaşanmadığı bildirildi.

ABD GEMİLERİ KIZILDENİZ'DE

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.