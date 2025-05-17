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Kolombiya'da dron saldırısı! Bir kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kolombiya&#039;da dron saldırısı! Bir kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kolombiya'da silahlı gruplar tarafından düzenlenen dron saldırısında 1 çocuk öldü, 20 kişi ise yaralandı.

Kolombiya'nın Catatumbo bölgesindeki El Tarra ve Tibu kasabalarında silahlı gruplar tarafından dron saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Catatumbo bölgesi, uzun süredir Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 60 bin kişinin Catatumbo bölgesini terk etmek zorunda kaldığı yerel basına yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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