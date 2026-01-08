Irak'ın Kerkük kentinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntıya ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Irak'ta bir deprem oldu.

Kerkük-Haweeja kentindeki depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Saat 09.00'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası