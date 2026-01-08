Türkiye Gazetesi
Komşu ülkede korkutan deprem! Güne sallantıyla başlatılar
Irak'ın Kerkük kentinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntıya ilişkin ilk bilgileri paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Irak'ta bir deprem oldu.
Kerkük-Haweeja kentindeki depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Saat 09.00'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
