Yunanistan felaketi yaşıyor! 2 günde 150'den fazla orman yangını hayatı felç etti

Yunanistan felaketi yaşıyor! 2 günde 150'den fazla orman yangını hayatı felç etti

Güncelleme:
Yunanistan yanıyor! Son iki günde 150’den fazla orman yangını ülkenin dört bir yanında hayatı felç etti. Patras’tan Sakız Adası’na, Zakintos’tan Filippiada’ya kadar yerleşim yerleri tahliye edilirken, binlerce kişi evlerinden oldu, yüzlerce yapı ve tarım arazisi kül oldu. 5 bin itfaiyeci ve 33 hava aracıyla sürdürülen yoğun çalışmalara rağmen şiddetli rüzgar alevleri durdurmayı zorlaştırıyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerin daha da kritik olabileceği uyarısında bulundu.

Yunanistan, son iki günde 150’den fazla yangınla boğuşuyor. Patras’tan Sakız Adası’na, Zakintos’tan Filippiada’ya kadar birçok bölge alevler içinde kaldı. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, yüzlerce yapı, tarım alanı ve hayvan çiftliği kül oldu.

KATO AHAİA SAĞLIK MERKEZİ BOŞALTILDI

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Ahaia’daki Kato Ahaia Sağlık Merkezi’nin, bölgenin tamamen tahliye edilmesi kararı doğrultusunda personeli ve hastalarıyla birlikte boşaltıldığını açıkladı.

Komşuda acil durum koduyla tahliyeler başladı! - 1. Resim

SELANİK'TE TAHLİYE ALARMI

Pazar günü Selanik’in Volvi bölgesinde başlayan orman yangını, Salı günü yeniden alevlenerek yerleşim alanlarını tehdit etti. Saat 19.00’dan hemen önce 112 acil uyarı sistemi devreye girerek Vaiochori sakinlerine evlerini terk edip Nymphotetra’ya gitmeleri çağrısı yapıldı.

ZAKİNTOS VE KEFALONYA'DA KRİTİK SAATLER

Zakintos’ta turistlerin de aralarında olduğu yüzlerce kişi tahliye edildi. Kefalonya’nın Atheras bölgesinde ise Çarşamba sabahı yeni bir yangın cephesi açıldı.

Komşuda acil durum koduyla tahliyeler başladı! - 2. Resim

PATRAS'TA SANAYİ BÖLGESİ TEHLİKEDE

Achaia bölgesinde başlayan yangın, 25 kilometre boyunca yayılarak Patras Sanayi Bölgesi’ne ulaştı. Kato Achaia kasabasındaki 8 bin kişi için tahliye emri verildi. Bölgedeki ODDY hurdalık alanında yüzlerce araç yandı.

FİLİPPİADA'DA KORKU DOLU GECE

Filippiada ve çevre köylerde yangın cepheleri 30 kilometre boyunca uzanıyor. Elektrik kesintileri yaşanıyor, çiftliklerde hayvanlar telef oldu. Mülteciler acil tahliye edildi, yollar trafiğe kapatıldı.

Komşuda acil durum koduyla tahliyeler başladı! - 3. Resim

SAKIZ ADASI'NDA İKİ CEPHE

Sakız Adası’nın kuzeybatısındaki Amani bölgesinde yangın iki cepheye ayrıldı. Alevler köylere doğru ilerlerken rüzgarın şiddeti müdahaleyi zorlaştırıyor.

5 BİN İTFAİYECİ VE 33 HAVA ARACI SEFERBER

Ülke genelinde 5 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor. 33 hava aracı ve sahil güvenlik ekipleri de tahliye ve söndürme çalışmalarına destek veriyor. 

Komşuda acil durum koduyla tahliyeler başladı! - 4. Resim

İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilis Vathrakoyannis“ Tüm aktif yangın cephelerini mevcut tüm imkanlarımızla kontrol altına almaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde durumun daha da zorlaşması bekleniyor” dedi.

