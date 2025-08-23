Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kore Yarımadası karıştı! Güney Kore ordusu ateş açtı, Kim Jong Un tehdit etti: Bedelini ödersiniz

Kore Yarımadası karıştı! Güney Kore ordusu ateş açtı, Kim Jong Un tehdit etti: Bedelini ödersiniz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kore Yarımadası karıştı! Güney Kore ordusu ateş açtı, Kim Jong Un tehdit etti: Bedelini ödersiniz
Kuzey Kore, Kore Yarımadası, Barikat, Sınır, Tatbikat, Kim Jong Un, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Kore ordusu, sınır hattında barikat inşa eden Kuzey Koreli askerlere 10’dan fazla uyarı atışı yaptı.

Kore Yarımadası’nda tansiyon bir kez daha yükseldi. Güney Kore ordusu, sınır hattında barikat inşa eden Kuzey Koreli askerlere 10'dan fazla uyarı atışı gerçekleştirdi.

KARŞILIK VERECEĞİZ

Pyongyang yönetimi, olayın tekrarlanması halinde "uygun şekilde karşılık verileceğini" açıkladı. "Bu askeri niteliği olmayan bir tahkimat projesini engellemeye yönelik eylemler sürerse bunu kasıtlı bir askeri provokasyon olarak görecek ve karşılık vereceğiz" denildi.

"CİDDİ BİR PROVOKASYON"

Kuzey Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Ko Jong Chol, yapılan atışları "ciddi bir provokasyon" olarak nitelendirdi. 

Sınır hattına barikat inşa eden askerlerin ağır makineli tüfeklerle hedef alındığını belirten yetkili, "Bu olay, karşılıklı konuşlanmış kuvvetler arasında durumu kontrol edilemez bir noktaya sürükleyebilir" dedi.

Kore Yarımadası karıştı! Güney Kore ordusu ateş açtı, Kim Jong Un tehdit etti: Bedelini ödersiniz - 1. Resim

"ABD DE BİLGİLENDİRİLDİ"

Pyongyang yönetimi, yürütülen barikat projesinin askeri bir niteliği bulunmadığını ve önceden ABD’ye bildirildiğini savundu. Açıklamada, "ABD tarafı da projenin Kuzey Kore topraklarında olduğunu teyit etti" denildi. Olayın, ABD ve Güney Kore’nin ortak tatbikatıyla aynı döneme denk gelmesi ise “kasıtlı provokasyon” olarak yorumlandı.

"SORUMLULUK KABUL ETMEYECEĞİZ"

Açıklamada, yaşanacak yeni bir gerilimde sorumluluğun Güney Kore ve ABD’ye ait olacağı vurgulandı. "Tarafımızdan yapılan ön bildirimlerin göz ardı edildiği bölgede yaşanacak muhtemel bir çatışmanın sonuçlarından sorumluluk kabul etmeyeceğiz" denildi.

"BARIŞI BOZAN ABD VE GÜNEY KORE"

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve Güney Kore’nin birlikte yürüttüğü “Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı”na da tepki gösterdi. Tatbikatın "ani bir önleyici saldırı senaryosuna dayandığını" savunan Pyongyang, bu adımın Kore Yarımadası’ndaki gerilimi tırmandırdığını ifade etti.

Açıklamada, "ABD ve Güney Kore'nin savaş tatbikatı, bölgedeki güvenlik ortamını tehdit etmektedir. Barışı bozan asıl taraflar ABD ve Güney Kore'dir" denildi. Kuzey Kore, askeri provokasyonlara karşı "meşru müdafaa hakkını ayrım gözetmeden kullanacağını" ilan etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aroması hayran bırakıyor! 'Havran siyahı'nda hasat başladı, 680 ton verim bekleniyorSosyal medyada tehlikeli akım! Çocuklar arasında yayılmaya başladı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de can pazarı! Turist otobüsü takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaABD'de can pazarı! Çok sayıda ölü ve yaralı varJohn Bolton kitabında itiraf etti: Erdoğan, Trump’a söz geçiren tek liderdi! - Dünya"Erdoğan, Trump’a söz geçiren tek lider!"Gideni de kalanı da aynı son bekliyor! Gazze'de her yol ölüme çıkıyor  - DünyaGazze'de her yol ölüme çıkıyor ABD istihbaratında çatlak! Gizli rapor sızmıştı, Pentagon'da üst düzey isim görevden alındı - DünyaPentagon'da kritik isim görevden alındıKomşuda trajikomik olay! Sahibinden kaçan at sırtındaki karpuz yüküyle trafiği birbirine kattı - DünyaKomşuda trajikomik olay! Sahibinden kaçan at sırtındaki karpuz yüküyle trafiği birbirine kattıEpstein dosyasının 'sır' röportajı ilk kez yayımlandı! Davanın bir numaralı ismi konuştu, Trump iddiası ve intihar detayı dikkat çekti - DünyaEpstein davasının kırılma noktası!
Sonraki Haber Yükleniyor...