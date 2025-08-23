Kore Yarımadası karıştı! Güney Kore ordusu ateş açtı, Kim Jong Un tehdit etti: Bedelini ödersiniz

Kore Yarımadası’nda tansiyon bir kez daha yükseldi. Güney Kore ordusu, sınır hattında barikat inşa eden Kuzey Koreli askerlere 10'dan fazla uyarı atışı gerçekleştirdi.

KARŞILIK VERECEĞİZ

Pyongyang yönetimi, olayın tekrarlanması halinde "uygun şekilde karşılık verileceğini" açıkladı. "Bu askeri niteliği olmayan bir tahkimat projesini engellemeye yönelik eylemler sürerse bunu kasıtlı bir askeri provokasyon olarak görecek ve karşılık vereceğiz" denildi.

İlgili Haber Kuzey Kore'nin gizli üssü ifşa oldu! 20 yıldır kimse fark etmemişti, uydu görüntüleri yakaladı

"CİDDİ BİR PROVOKASYON"

Kuzey Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Ko Jong Chol, yapılan atışları "ciddi bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Sınır hattına barikat inşa eden askerlerin ağır makineli tüfeklerle hedef alındığını belirten yetkili, "Bu olay, karşılıklı konuşlanmış kuvvetler arasında durumu kontrol edilemez bir noktaya sürükleyebilir" dedi.

"ABD DE BİLGİLENDİRİLDİ"

Pyongyang yönetimi, yürütülen barikat projesinin askeri bir niteliği bulunmadığını ve önceden ABD’ye bildirildiğini savundu. Açıklamada, "ABD tarafı da projenin Kuzey Kore topraklarında olduğunu teyit etti" denildi. Olayın, ABD ve Güney Kore’nin ortak tatbikatıyla aynı döneme denk gelmesi ise “kasıtlı provokasyon” olarak yorumlandı.

"SORUMLULUK KABUL ETMEYECEĞİZ"

Açıklamada, yaşanacak yeni bir gerilimde sorumluluğun Güney Kore ve ABD’ye ait olacağı vurgulandı. "Tarafımızdan yapılan ön bildirimlerin göz ardı edildiği bölgede yaşanacak muhtemel bir çatışmanın sonuçlarından sorumluluk kabul etmeyeceğiz" denildi.

"BARIŞI BOZAN ABD VE GÜNEY KORE"

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve Güney Kore’nin birlikte yürüttüğü “Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı”na da tepki gösterdi. Tatbikatın "ani bir önleyici saldırı senaryosuna dayandığını" savunan Pyongyang, bu adımın Kore Yarımadası’ndaki gerilimi tırmandırdığını ifade etti.

Açıklamada, "ABD ve Güney Kore'nin savaş tatbikatı, bölgedeki güvenlik ortamını tehdit etmektedir. Barışı bozan asıl taraflar ABD ve Güney Kore'dir" denildi. Kuzey Kore, askeri provokasyonlara karşı "meşru müdafaa hakkını ayrım gözetmeden kullanacağını" ilan etti.