Körfez'de barış rüzgarı: İran'dan bölge ülkelerine çağrı
İran’dan Körfez ülkelerine yapılan çağrı, bölgede artan diplomatik temasların devamı olarak değerlendirildi. Tahran, mevcut belirsizliklerin giderilmesi için diyalog kanallarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah ile telefonla görüştü.
- Arakçi, Kuveytli mevkidaşına İran-ABD mutabakatının içeriği ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
- İranlı Bakan, mutabakatın bölgede barış ve istikrarın yeniden sağlanmasına yol açacağını umduğunu belirtti.
- Arakçi, Tahran ile Körfez ülkeleri arasındaki mevcut belirsizlikleri gidermek ve karşılıklı etkileşimi artırmak için diyaloğun gerekli olduğunu kaydetti.
- Taraflar, ikili ilişkilerdeki öne çıkan konuları değerlendirdi ve diplomatik istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile varılan mutabakat sonrası Körfez ülkeleriyle "mevcut belirsizlikleri" gidermek için diyalog çağrısı yaptı.
İran Dışişleri Bakanlığ'nın açıklamasına göre Arakçi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah ile telefonda görüştü.
Kuveytli mevkidaşına İran ile ABD arasında yapılan mutabakatın içeriği ve son gelişmeler hakkında bilgi veren Arakçi ayrıca, ABD ile varılan mutabakatın bölgede barış ve istikrarın yeniden sağlanmasına yol açacağı umudunu dile getirdi.
İranlı Bakan, Tahran ile Körfez ülkeleri arasındaki "mevcut belirsizlikleri" gidermek ve karşılıklı etkileşiminin artırılması için diyalogun gerekli olduğunu kaydetti.
Taraflar görüşmede ikili ilişkilerde öne çıkan konuları da değerlendirirken, ele alınan başlıkların takibi amacıyla diplomatik istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı