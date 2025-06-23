Körfez'de sular ısınıyor! İran'ın saldırısı ilişkileri rayından çıkardı

İran, ABD'nin Fordo Nükleer tesisine yaptığı saldırıya Katar'daki en büyük Amerikan askeri üssüne balistik füze saldırısıyla karşılık verdi. İran'ın saldırısına Körfez ülkelerinden peş peşe tepkiler geldi. İsmini açıklamayan bir yetkili, saldırı sonrasında Körfez'de ilişkilerin rayından çıkacağını söyledi.

ABD'nin 3 nükleer tesisini vurmasının ardından İran'dan beklenen misilleme geldi. İran ABD’nin Katar'da bulunan Orta Doğu’daki en büyük hava üssü olan El-Udeyd Üssü'ne 6 füze ile saldırı düzenledi. Katar'ın yanı sıra Körfez'deki 9 ülkede sirenler aktif hale geldi.

İran'ın saldırısının ardından Körfez'de sular ısındı. İran'ın saldırısına Katar'dan misilleme sözü gelirken, Suudi Arabistan Doha yönetimine destek verdi.

KATAR'DAN İRAN'A MİSİLLEME SÖZÜ

İran'ın balistik füze saldırısına karşı Katar hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD'li yetkililere göre Katar, İran'dan ateşlenen tüm füzeleri imha etti. ABD üssüne herhangi bir saldırı olmadı.

Katar saldırının ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı. İran her ne kadar saldırının Katar'a yönelik olmadığını söylese de Doha yönetimi, İran'ın saldırısına karşı misilleme sözü verdi.

Katar yönetimi, İran’ın El-Udeyd (ABD) Üssü’ne düzenlediği saldırıyı “egemenliğe açık bir ihlal” olarak nitelendirip misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DESTEK

Suudi Arabistan, Katar'ın İran saldırılarına verdiği cevaba tam destek sözü verdi. BAE, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yaptığı saldırıyı kınadı.

Körfez İşbirliği Konseyi, İran'ın El Udeyd hava üssüne yönelik saldırısını kınayarak, bunun "Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlali" olduğunu söyledi.

KÖRFEZ'DE SULAR ISINIYOR

Körfez'de sular 2 Ağustos 1990 tarihinde Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle ısınmıştı. ABD öncülüğünde İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin katıldığı askeri koalisyon ile Irak arasında yaşanan Körfez Savaşı'nın ardından İran'ın saldırısıyla bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

ABD medyası İran ile Körfez ülkeleri arasında son günlerde rayına oturan ilişkilerin yeniden bozulacağını belirtti.

Reuters'a konuşan bir Körfez yetkilisi, İran'ın Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının, Arap Körfez ülkeleri ile İran arasında yürütülen ilişki kurma çabalarını etkileyeceğini söyledi.

İLİŞKİLERİN BOZULMASI İSRAİL'E YARAYACAK

Yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla yaptığı açıklamada, "İran'ın eylemleri, İran ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerde son dönemde kaydedilen iyileşmeleri rayından çıkarmak ve nifak ekmek isteyen İsrail'in işine yarıyor." dedi.