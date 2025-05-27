Kral Charles, Trump'a resti çekti: "Kanada, Kanada olarak kalacak"

İngiltere Kralı III. Charles, Kanada'yı 51. eyalet yapma niyetindeki ABD Başkanı Donald Trump'a resti çekti. Kral Charles "Kanada, Kanada olarak kalacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet yapma açıklamaları sonrası Kraliçe Camilla ile birlikte Kanada'ya çıkarma yapan İngiltere Kralı III. Charles'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. 1977’den bu yana ilk kez parlamentoda taht konuşması yapan Kral Charles, "Kanada, Kanada olarak kalacak" dedi.

48 YIL SONRA İLK TAHT KONUŞMASI

Kral Charles, Kanada’da parlamentoda taht konuşması yaparak, 1977’den bu yana bir ilke imza attı. Kanada parlamentosuna İngiliz monarşisinin başı olarak en son 1977’de Kraliçe II. Elizabeth hitap etmişti.

İngiltere Kralı unvanının yanı sıra İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) bölgesinin kralı olması nedeniyle resmi olarak Kanada Kralı makamının da sahibi olan Kral Charles, parlamentoda Kraliçe Camilla ile birlikte Kral ve Kraliçeye ayrılan tahta oturdu.

Bu nedenle "taht konuşması" olarak anılan hitabında Kral Charles, Kanada’nın annesi Kraliçe II. Elizabeth’in 1957 ve 1977 yıllarında yaptığı taht konuşmalarından bu yana büyük bir değişiklik yaşadığını ifade etti.

İngilizce ve Fransızca yaptığı konuşmada Kral Charles, Kanada’nın artık tamamen bağımsız, çok kültürlü ve özgün kimliğe sahip bir ülke olduğunu ve İngiliz, Fransız ve yerli halkların kökleri üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

"KANADA, KANADA OLARAK KALACAK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı ilhak etme tehdidine tepkisini dile getiren Charles, "Demokrasi, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, kendi kaderini tayin hakkı ve özgürlük, Kanadalıların değer verdiği ve hükümetin korumaya kararlı olduğu değerlerdir." dedi.

Kanada'nın "güçlü ve özgür" yapısına vurgu yapan İngiltere Kralı'nın, tahtında oturarak yaptığı konuşmada, "Kanada'nın Kanada olarak kalacağına" vurgu yapması parlamento üyeleri tarafından büyük alkış aldı.

Yaklaşık yarım saat süren konuşmasında İngiltere Kralı, egemenlik vurgusunun yanı sıra, "uygun fiyatlı konut, çevre, Kanada yerlilerinin sorunları ve sınır güvenliği" gibi konulara da değindi.

16 ÜLKEDE HÜKMÜ GEÇİYOR

Charles'ın konuşması, ABD Başkanı Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet yapma konusunda birçok kez konuşmasına cevap olarak değerlendirildi.

İngiltere Kralı 3. Charles, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda bulunuyor.